Loot in Surguja: नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूटा था कैश, बाइक और मोबाइल, पूर्व कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत नचाई स्थित विवेक पेट्रोल पंप के मैनेजर से 7 मई को 61 हजार 670 रुपए नकद, बाइक व मोबाइल की लूट (Loot in Surguja) हुई थी। 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने रास्ता रोककर वारदात को अंजाम दिया था। कर्मचारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने वारदात में शामिल एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पेट्रोल पंप का पूर्व कर्मचारी है। उसने अपनी शादी के लिए बिना अनुमति पेट्रोल पंप से 30 हजार रुपए ले लिए थे। इस बात पर संचालक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने रंजिशवश अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी।