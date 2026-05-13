Underground Electrification: शहर के देवीगंज और सदर रोड में होगा अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, हटेंगे पुराने बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर

अंबिकापुर। शहर की विद्युत व्यवस्था सुधारने और अंडरग्राउंड विद्युतीकरण (Underground Electrification) कार्य को गति देने के लिए महापौर मंजूषा भगत ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें शहर में नए विद्युत पोल लगाने, क्षतिग्रस्त पोल हटाने, खराब केबल बदलने, ट्रांसफार्मर और पोल शिफ्टिंग सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गांधी चौक से महामाया चौक, सदर रोड और देवीगंज रोड में प्रस्तावित अंडरग्राउंड विद्युतीकरण कार्य को लेकर रणनीति बनाई गई। जल्द ही काम शुरु करने के संबंध में बातचीत की गई। वहीं इन मार्गों से पुराने खंभे और ट्रांसफार्मर हटाए जाएंगे।