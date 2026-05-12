Aman Ojha Murder Case: भाजपा नेता बोले- अमन ओझा की हुई है हत्या, पुलिस ने बरती है घोर लापरवाही, आईजी से कार्रवाई की मांग

अंबिकापुर। शहर के मिशन चौक निवासी टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा (Aman Ojha Murder Case) की झारखंड के रंका में रविवार को लाश मिली थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे, जबकि पैंट भी खुली हुई थी। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि सडक़ दुर्घटना में मौत हुई है। अपनी मौत से एक माह पूर्व अमन ने वीडियो जारी कर पत्नी व 4 वर्षीय बेटी को एक धर्म विशेष के युवक द्वारा भगा लिए जाने तथा जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। वहीं 7 मई को कलेक्टर से लिखित शिकायत कर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में अब भाजपा नेता व पार्षद आलोक दुबे ने आईजी से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में यहां की पुलिस द्वारा अक्षम्य लापरवाही बरती गई है।