Aman Ojha Murder: अंबिकापुर के अमन ओझा की रंका में हत्या, पत्नी के अफेयर को लेकर वायरल किया था ये Video, कहा था- मेरी हो सकती है हत्या

अंबिकापुर। शहर के मिशन चौक निवासी टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा (Aman Ojha Murder) की हत्या कर दी गई। उसका शव झारखंड के रंका में नग्न हालत में बरामद हुआ। जबकि उसकी बाइक रामानुजगंज में लावारिस हालत में मिली है। अमन अपनी पत्नी को लेकर 1 -2 माह पूर्व से चर्चा में था। उसने वीडियो जारी कर एक धर्म विशेष के युवक पर पत्नी को भगा ले जाने तथा पत्नी के कथित प्रेमी पर हत्या (Aman Ojha Murder) की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया था। मामला कोतवाली पुलिस तक भी पहुंचा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी बीच उसका शव रंका में मिला है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।