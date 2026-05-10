10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Aman Ojha Murder: अंबिकापुर के अमन ओझा की रंका में हत्या, पत्नी के अफेयर को लेकर वायरल किया था ये Video, कहा था- मेरी हो सकती है हत्या

Aman Ojha Murder: शहर के टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा का झारखंड के रंका में मिला शव, सिर में चोटों के निशान, रामानुजगंज से बरामद हुई बाइक

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 10, 2026

Aman Ojha murder, Aman Ojha, Ambikapur youth murder in Ranka

Aman Ojha with his wife and his dead body (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के मिशन चौक निवासी टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा (Aman Ojha Murder) की हत्या कर दी गई। उसका शव झारखंड के रंका में नग्न हालत में बरामद हुआ। जबकि उसकी बाइक रामानुजगंज में लावारिस हालत में मिली है। अमन अपनी पत्नी को लेकर 1 -2 माह पूर्व से चर्चा में था। उसने वीडियो जारी कर एक धर्म विशेष के युवक पर पत्नी को भगा ले जाने तथा पत्नी के कथित प्रेमी पर हत्या (Aman Ojha Murder) की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया था। मामला कोतवाली पुलिस तक भी पहुंचा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी बीच उसका शव रंका में मिला है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

अंबिकापुर के मिशन चौक निवासी अमन ओझा 34 वर्ष (Aman Ojha Murder) टुनटुन दाबेली दुकान का संचालक था। वह मिशन चौक पर ही विशाल मेगा मार्ट के पास दुकान चलाता था। करीब 1 से डेढ़ माह पूर्व उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर एक धर्म विशेष के युवक पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को वह भगाकर ले गया है तथा साथ रखा है। वहीं पत्नी द्वारा उसे धमकी दी जाती है कि उसका ओपन वीडियो वायरल कर उसे बदनाम कर देगा।

अमन ने यह भी कहा था कि पत्नी के प्रेमी द्वारा उसकी हत्या (Aman Ojha Murder) करने की धमकी भी दी जा रही है। उसने शहर के हिंदू संगठनों से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। यह मामला उस दौरान काफी चर्चा में था। मामला कोतवाली पुलिस तक भी पहुंचा था लेकिन पत्नी के लौट आने की वजह से मामला शांत हो गया था।

Aman Ojha Murder: रंका में मिली लाश

उक्त घटना के बाद कुछ दिनों से मामला शांत था। इसी बीच रविवार को टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा की झारखंड के रंका थाना अंतर्गत एनएच 343 से लगे खुथवा मोड़ के समीप लाश (Aman Ojha murder) मिली। उसके सिर पर कई गहरे चोटों के निशान मिले हैं, जबकि शरीर के निचले हिस्से से कपड़े गायब थे।

रंका पुलिस ने उसका शव बरामद कर पीएम के लिए गढ़वा के सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मृतक की बाइक रामानुजगंज से बरामद की है। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या कहीं और कर लाश यहां फेंकी गई है।

कार और ऑटो रिक्शा में लगाई थी आग

इधर मिशन चौक में ऐसी चर्चा है कि शुक्रवार को अमन ओझा (Aman Ojha murder) ने एक कार और ऑटो रिक्शा में आग लगा दी थी। इसके बाद उसकी पिटाई की गई थी। इस घटना के बाद से वह एक व्यक्ति की बुलेट लेकर फरार था। इसी बीच उसकी लाश झारखंड के रंका में मिली है। यह मामला सामने आने के बाद अब पुलिस दोनों एंगल से मामले की जांच में जुट गई है।

ये भी पढ़ें

Ambikapur Suicide News: सट्टा में लाखों रुपए हार चुके अंबिकापुर के युवा व्यवसायी ने की आत्महत्या, छोड़े 2 सुसाइड नोट, लिखा- पापा मुझे माफ करना, मैं…
अंबिकापुर
Ambikapur suicide news, Businessman suicide, batting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 May 2026 05:18 pm

Published on:

10 May 2026 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Aman Ojha Murder: अंबिकापुर के अमन ओझा की रंका में हत्या, पत्नी के अफेयर को लेकर वायरल किया था ये Video, कहा था- मेरी हो सकती है हत्या

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Couple Skeleton: 6 साल पहले लापता प्रेमी जोड़े का जंगल में मिला कंकाल, कपड़े देख घरवाले बोले- ये विनोद और ज्योति के हैं

Couple skeleton, Love couple skeleton, Skeleton found in forest
अंबिकापुर

Ambikapur Suicide News: सट्टा में लाखों रुपए हार चुके अंबिकापुर के युवा व्यवसायी ने की आत्महत्या, छोड़े 2 सुसाइड नोट, लिखा- पापा मुझे माफ करना, मैं…

Ambikapur suicide news, Businessman suicide, batting
अंबिकापुर

Kete Extension coal block: केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर पूर्व डिप्टी CM टीएस ने उठाए सवाल, कहा- रामगढ़ की पहाडिय़ों को है खतरा

Kete extension coal block
अंबिकापुर

Bulldozer action Video: अंबिकापुर में वन भूमि पर अतिक्रमण कर बने 20 मकानों पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में लगाए गए पुलिस फोर्स

Bulldozer action
अंबिकापुर

Sarguja News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन

Sarguja News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, शिवानी सोनी ने स्पीड बॉल और मिनी गोल्फ में शानदार प्रदर्शन
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.