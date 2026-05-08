Bulldozer action: Video: वन भूमि पर अतिक्रमण कर बने 20 मकानों पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में लगाए गए पुलिस फोर्स

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार के डबरीपानी स्थित संरक्षित वन भूमि (Bulldozer action) पर कब्जा कर 40 से अधिक लोगों ने मकान बना रखा है। इसकी शिकायत भाजपा नेता व पार्षद आलोक दुबे ने 2 माह पूर्व डीएफओ से की थी। शिकायत के बाद जांच में मामला सही निकला। इसके बाद वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को 12 मार्च और 17 मार्च को बेदखली नोटिस जारी किया था। लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी बीच भाजपा नेता ने 29 अप्रैल को सीएम को अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई को लेकर एक पत्र लिखा था। उन्होंने डीएफओ पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रशासन, वन विभाग व पुलिस बल की मौजूदगी में डबरीपानी स्थित 20 घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया।