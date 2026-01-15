Bulldozer action: कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए 6 कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, 60 साल से थे काबिज

अंबिकापुर. जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को प्रशासनिक अमले ने जिला न्यायालय के लिए आबंटित भूमि पर वर्षों से काबिज 6 लोगों के मकान और दुकानों को बुलडोजर (Bulldozer action) से ढहा दिया। यह कार्रवाई भारी पुलिस बल और नगर निगम की टीम की मौजूदगी में की गई। प्रशासन के अनुसार यह जमीन जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए आरक्षित है, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था।