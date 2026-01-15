Shri Ram rice mill seal: श्रीराम राइस मिल में प्रशासन ने मारा छापा, 6 हजार 464 बोरी धान गायब, किया गया सील

Administration team sealed rice mill (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। कोरिया जिले की प्रशासनिक टीम गुरुवार को ग्राम छिंदिया स्थित श्रीराम राइस मिल (Shri Ram rice mill seal) में भौतिक सत्यापन कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान स्टॉक सहित दस्तावेज खंगालने पर 6 हजार 464 बोरी धान गायब मिला। इसके अलावा अन्य गड़बड़ी भी मिली। इस मामले में प्रशासन की टीम ने राइस मिल को सील कर दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीम कार्रवाई (Shri Ram rice mill seal) करने पहुंची। जहां दस्तावेजों की जांच में कई गड़बड़ी मिली। स्टॉक रजिस्टर खंगालने पर कम पाया गया। इसमें 1400 बोरी नया धान, 5 हजार 64 बोरी पुराना धान कम पाया गया है। प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई कर राइस मिल को सील कर दिया है।
मामले में राइस मिल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी शिवम एग्रो राइस मिल, मोहित राइस मिल (Shri Ram rice mill seal) आमापारा के भौतिक सत्यापन में पिछले वर्ष का 500 क्विंटल धान कम पाया गया। साथ ही मिल पर पिछले 2 माह का विद्युत बिल भुगतान लंबित पाया गया था।
वहीं बचरापोड़ी स्थित दीपक राइस मिल और दीपक एग्रोटेक राइस मिल में 1226.60 क्विंटल चावल पकड़ा गया था। इसमेंं 2 ट्रक बिहार पासिंग में 727 क्विंटल और 2 ट्रक छत्तीसगढ़ पासिंग में 699 क्विंटल चावल की कुल कीमत 42 लाख 31 हजार 77 रुपए आंकी गई थी।
कोरिया अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य (Shri Ram rice mill seal) ने बताया कि प्रशासनिक टीम राइस मिल का भौतिक सत्यापन करने पहुंची थी। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी मिली। मामले में राइस मिल को सील कर दिया गया है।
