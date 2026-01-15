Shri Ram rice mill seal: श्रीराम राइस मिल में प्रशासन ने मारा छापा, 6 हजार 464 बोरी धान गायब, किया गया सील

बैकुंठपुर। कोरिया जिले की प्रशासनिक टीम गुरुवार को ग्राम छिंदिया स्थित श्रीराम राइस मिल (Shri Ram rice mill seal) में भौतिक सत्यापन कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान स्टॉक सहित दस्तावेज खंगालने पर 6 हजार 464 बोरी धान गायब मिला। इसके अलावा अन्य गड़बड़ी भी मिली। इस मामले में प्रशासन की टीम ने राइस मिल को सील कर दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।