Railway news: चिरमिरी-नागपुर के बीच बिछेगी 17 किमी नई रेल लाइन, इन 5 ट्रेनों का होगा विस्तार, 36 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण

बैकुंठपुर। चिरमिरी-नागपुर हाल्ट नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना (Railway news) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। परियोजना के लिए 36.620 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है। इसमें 153 निजी भूमिस्वामी की 15.447 हेक्टेयर और 53 खसरों की 21.173 हेक्टेयर शासकीय भूमि शामिल है। प्रशासकीय शुल्क सहित कुल 16 करोड़ 93 लाख 8338 रुपए मुआवजा देना तय किया गया है। इस प्रोजेक्ट से चिरमिरी से चलने वाली चिरमिरी, रीवां, चंदिया, भोपाल, अनूपपुर, बिलासपुर सहित 5 ट्रेनों का विस्तार अंबिकापुर तक होगा। इससे बड़ी आबादी को सेवा का लाभ मिलेगा।