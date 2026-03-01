Forest guard beaten: Video: नर्सरी में बैठे फॉरेस्ट गार्ड को 6 युवकों ने प्रेमिका के साथ पकड़ा, पहले कराया डांस, फिर बेल्ट से पीटा

अंबिकापुर। सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत देवनगर नर्सरी में 23 फरवरी को 6 युवकों ने फॉरेस्ट गार्ड सुखदेव पैंकरा को उसकी Girlfriend के साथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने वर्दीधारी गार्ड से मोबाइल पर गाना बजाकर डांस कराया। फिर युवकों ने प्रेमिका के सामने ही बेल्ट से उसकी बेदम पिटाई (Forest guard beaten) की। प्रेमिका को भी उन्होंने 2-3 डंडे मारे। युवकों ने डांस कराते व पिटाई करते वीडियो भी बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर सूरजपुर डीएफओ ने फॉरेस्ट गार्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उसने विभाग को इसकी सूचना क्यों नहीं दी?