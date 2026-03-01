28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Forest guard beaten: Video: नर्सरी में बैठे फॉरेस्ट गार्ड को 6 युवकों ने प्रेमिका के साथ पकड़ा, पहले कराया डांस, फिर बेल्ट से पीटा

Forest guard beaten: मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, विभाग में सूचना नहीं देने पर डीएफओ ने फॉरेस्ट गार्ड को जारी किया नोटिस

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 28, 2026

Forest guard beaten

Forest guard beaten by youths (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत देवनगर नर्सरी में 23 फरवरी को 6 युवकों ने फॉरेस्ट गार्ड सुखदेव पैंकरा को उसकी Girlfriend के साथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने वर्दीधारी गार्ड से मोबाइल पर गाना बजाकर डांस कराया। फिर युवकों ने प्रेमिका के सामने ही बेल्ट से उसकी बेदम पिटाई (Forest guard beaten) की। प्रेमिका को भी उन्होंने 2-3 डंडे मारे। युवकों ने डांस कराते व पिटाई करते वीडियो भी बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर सूरजपुर डीएफओ ने फॉरेस्ट गार्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उसने विभाग को इसकी सूचना क्यों नहीं दी?

सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत महेशपुर निवासी सुखदेव पैंकरा सूरजपुर कोतवाली अंतर्गत देवनगर बीट में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर पदस्थ है। देवनगर नर्सरी में उसी क्षेत्र की ही एक युवती के साथ कुछ युवकों ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई की। इस दौरान फॉरेस्ट गार्ड (Forest guard beaten) उनसे छोड़ देने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन युवकों ने उसकी एक न सुनी।

पहले तो उससे गाली-गलौज करते हुउ डांस कराया, फिर पीटा। पिटाई (Forest guard beaten) का उन्होंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो 23 फरवरी का बताया जा रहा है। पिटाई करने वाले युवक फॉरेस्ट गार्ड की प्रेमिका के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

घटना के बाद फॉरेस्ट गार्ड को युवती (Forest guard beaten) ने भगा दिया तथा युवती को उसके घर भेज दिया। इधर वर्दी में रहे फॉरेस्ट गार्ड ने मामले की शिकायत न तो थाने में दर्ज कराई और न ही वन विभाग को सूचना दी।

Forest guard beaten: डीएफओ ने जारी किया नोटिस

विभाग को सूचना नहीं दिए जाने पर डीएफओ डीपी साहू ने फॉरेस्ट गार्ड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि वर्दी में आपके साथ मारपीट (Forest guard beaten) की गई, इसकी सूचना विभाग को क्यों नहीं दी।

आपके इस कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Teacher died in road accident: ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, मासूम बेटा गंभीर, कुलसचिव की थीं पुत्री
सुरजपुर
Teacher died in road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 07:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Forest guard beaten: Video: नर्सरी में बैठे फॉरेस्ट गार्ड को 6 युवकों ने प्रेमिका के साथ पकड़ा, पहले कराया डांस, फिर बेल्ट से पीटा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Anganwadi workers protest: आंबा कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने किया कलेक्टोरेट का घेराव, कहा- इतने कम मानदेय में कैसे चलाएं घर

Anganwadi workers protest
अंबिकापुर

Encroachment on lands: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की जमीन पर एक धर्म विशेष के लोगों का कब्जा, कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश

Encroachment on land
अंबिकापुर

होली के चलते बदला एग्जाम शेड्यूल! 3 और 5 मार्च की परीक्षाएं टली

Exam Date Change: होली के चलते बदला एग्जाम शेड्यूल! 3 और 5 मार्च की परीक्षाएं टली, छात्रों को राहत(photo-AI)
अंबिकापुर

Mayor drank supply water: महापौर ने पीकर दिखाया सप्लाई का पानी, पानी के सभी सैंपल जांच में मिले सही, कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप

Mayor drank supply water
अंबिकापुर

Tension in Gudari chowk: गुदरी चौक में ट्रांसफॉर्मर हटाने को लेकर अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय लोगों में झड़प, दिनभर रहा तनाव

Tension in Gudari chowk
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.