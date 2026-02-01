Tension in Gudari chowk: गुदरी चौक में ट्रांसफॉर्मर हटाने को लेकर अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय लोगों में झड़प, दिनभर रहा तनाव

अंबिकापुर। शहर के गुदरी चौक स्थित विजय मार्ग पर संचालित लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बाहर बुधवार को ट्रांसफार्मर हटाने की मांग को लेकर दिनभर तनाव की स्थिति बनी रही। शाम होते-होते विरोध प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। इस बीच अस्पताल प्रबंधन व स्थानीय लोगों के बीच झड़प (Tension in Gudari chowk) हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा। स्थानीय लोगों के दबाव के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और अंतत: ट्रांसफार्मर से विद्युत लाइन काट दी गई।