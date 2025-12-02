Communal tension: Video: शादी समारोह में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट ने लिया सांप्रदायिक रंग, एक पक्ष ने NH जाम कर किया प्रदर्शन, अभी भी तनाव

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित शादी समारोह में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट ने सोमवार की रात सांप्रदायिक रंग (Communal tension) ले लिया। इस मामले में एक पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग थाने पहुंच गए। उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराने वाले युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद वह पक्ष एनएच पर बैठकर प्रदर्शन करने लगा। इस दौरान भारी संख्या में महिला-पुरुष, युवक व युवतियां मौजूद रहे। अंतत: पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी।