Communal tension: Video: शादी समारोह में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट ने लिया सांप्रदायिक रंग, एक पक्ष ने NH जाम कर किया प्रदर्शन, अभी भी तनाव

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित शादी समारोह में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट ने सोमवार की रात सांप्रदायिक रंग (Communal tension) ले लिया। इस मामले में एक पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग थाने पहुंच गए। उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराने वाले युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद वह पक्ष एनएच पर बैठकर प्रदर्शन करने लगा। इस दौरान भारी संख्या में महिला-पुरुष, युवक व युवतियां मौजूद रहे। अंतत: पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी।
बता दें कि सीतापुर के उरांवपारा में 3 दिन पूर्व शादी समारोह में डांस के दौरान उरांवपारा निवासी एक युवक व काराबेल से लगे रायकेरा के टोकोपारा निवासी युवकों की बीच मारपीट (Communal tension) हो गई थी। इसके बाद टोकोपारा के युवकों ने सीतापुर थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई।
सोमवार की रात यह बात जब उरांवपारा के लोगों को पता चली तो उन्होंने पुलिस पर एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए थाने के सामने नेशनल हाइवे पर प्रदर्शन शुरु कर दिया। उनका कहना था कि हमने शादी समारोह में लड़ाई के तत्काल बाद पुलिस को आवेदन दिया था कि हमारे साथ मारपीट (Communal tension) हो सकती है।
इसके बाद भी पुलिस ने उनकी ओर से एफआईआर दर्ज की, जबकि हमारे आवेदन को दरकिनार किया गया। रात 9 बजे से साढ़े 12 बजे तक उन्होंने चक्काजाम किया, इससे सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
दो युवकों के बीच हुई मारपीट व एक पक्ष के खिलाफ हुई एफआईआर ने सांप्रदायिक रंग (Communal tension) ले लिया। उरांवपारा के काफी संख्या में लोगों ने पुलिस पर टोकोपारा के युवकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दूसरे पक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की।
सीतापुर में हो रहे विरोध प्रदर्शन (Communal tension) की सूचना पर सरगुजा एएसपी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी। रात में किसी तरह मामला शांत हो गया, लेकिन मंगलवार को उरांवपारा के लोगों द्वारा व्यापारियों से मिलकर सीतापुर नगर बंद का आह्वान किया गया। फिलहाल मामले को लेकर सीतापुर में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है।
दोपहर में एक पक्ष द्वारा किए गए चक्काजाम की सूचना पर सीतापुर विधायक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सडक़ पर बैठकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पिछले 2 घंटे से सीतापुर में नेशनल हाइवे जाम कर प्रदर्शन जारी है। वहीं किसी भी तरह की स्थिति से निपटने मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
