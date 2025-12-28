CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम… खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत

CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम... खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत(photo-patrika)
CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर नगर के मानपुर गोंड़पारा में शुक्रवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नशे की हालत में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
जानकारी के अनुसार मानपुर गोंड़पारा निवासी आगरसाय गोंड़ (35) शुक्रवार शाम अपने घर पर परिवार के साथ मौजूद था। परिजनों का कहना है कि उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी। इसी दौरान उसने अपने छोटे बेटे टुकटुक से बाइक के लिए पेट्रोल मंगवाया और नशे की हालत में स्वयं के ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। आग की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
घटना के वास्तविक कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। परिजनों के अनुसार युवक नशे में था और उसी दौरान उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
