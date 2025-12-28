28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम… खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत

CG Suicide Case: नशे की हालत में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 28, 2025

CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम... खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत(photo-patrika)

CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम... खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत(photo-patrika)

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर नगर के मानपुर गोंड़पारा में शुक्रवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नशे की हालत में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

CG Suicide Case: परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

जानकारी के अनुसार मानपुर गोंड़पारा निवासी आगरसाय गोंड़ (35) शुक्रवार शाम अपने घर पर परिवार के साथ मौजूद था। परिजनों का कहना है कि उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी। इसी दौरान उसने अपने छोटे बेटे टुकटुक से बाइक के लिए पेट्रोल मंगवाया और नशे की हालत में स्वयं के ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। आग की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

घटना के वास्तविक कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। परिजनों के अनुसार युवक नशे में था और उसी दौरान उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 03:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम… खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Weather report 2025: अंबिकापुर में जनवरी से मई 2025 तक मौसम में दिखे असामान्य उतार-चढ़ाव, कई नए रिकॉर्ड दर्ज

Weather report 2025
अंबिकापुर

Nat gang: लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा था नट गिरोह, सर्राफा व्यापारियों की सूझबूझ से टली घटना, 1 का टूटा पैर

Nat gang
अंबिकापुर

Protest against Bangladesh: Video: कांग्रेसियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के लगाए नारे, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन

Protest against Bangladesh
अंबिकापुर

Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में सबसे ठंडी रही शुक्रवार की रात, मैनपाट में जमीं ओस की बूंदें, 31 तक शीतलहर का अलर्ट जारी

Severe cold in Ambikapur
अंबिकापुर

Swarnlata Singhdeo passed away: छग गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव को मातृ शोक, सीएम समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Swarnlata Singhdeo Passed away
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.