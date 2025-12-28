CG Suicide Case: शराब के नशे युवक ने उठाया बड़ा कदम… खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मौके पर हुई मौत

जानकारी के अनुसार मानपुर गोंड़पारा निवासी आगरसाय गोंड़ (35) शुक्रवार शाम अपने घर पर परिवार के साथ मौजूद था। परिजनों का कहना है कि उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी। इसी दौरान उसने अपने छोटे बेटे टुकटुक से बाइक के लिए पेट्रोल मंगवाया और नशे की हालत में स्वयं के ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। आग की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।