Hemp smuggling: नशे के सौदागरों पर आबकारी और पुलिस विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 2 दिन में 7 गांजा तस्कर गिरफ्तार

अंबिकापुर. संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने 28 फरवरी को रघुनाथपुर के ऊंचडीह मोहनपुर में घेराबंदी कर ४ किलो गांजा के साथ बाइक सवार 1 युवक को गिरफ्तार (Hemp smuggling) किया है। वहीं गांधीनगर पुलिस ने स्कूटी सवार २ युवकों को 1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग व गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। एक दिन पूर्व रघुनाथपुर चौकी पुलिस ने गांजा तस्करी करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस तरह पिछले 2 दिन में 7 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।