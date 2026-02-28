Sand smuggling: मलकडोल रेत घाट पर खनिज विभाग ने रात में मारा छापा, तस्करों की चेन माउंट मशीन और हाइवा जब्त

यहां से बड़े ट्रक, डंपर और हाइवा में ओवरलोड रेत भरकर मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश तक भेजी जा रही है। अंधाधुंध रेत खनन से जलस्तर लगातार गिर रहा है। जलीय जीव-जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अवैध रेत खनन का प्रमुख कारण खनिज अमला का करीब 150 दूर होना बता रहे हैं, जो नियमित रूप से रेत खदान (Sand smuggling) सहित नदियों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा हैं।