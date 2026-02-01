Bus accident: दूल्हे-दुल्हनों से भरी बस बंद रेलवे फाटक से टकराई, मच गई चीख-पुकार, 15 घायल

बरसबपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सोमवार की रात दूल्हे-दुल्हनों समेत उनके परिवार के सदस्यों को लेकर एक बस खडग़वां चनवारीडांड़ मंदिर जा रही थी। इसी दौरान रात में बस एमसीबी जिले के नागपुर में बंद रेलवे फाटक से टकरा (Bus accident) गई। इससे वहां चीख-पुकार मच गई। हादसे में दूल्हे-दुल्हन समेत 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 12 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। सभी को नागपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराने के बाद रात में ही छुट्टी दे दी गई।