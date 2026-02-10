10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

CG Police Transfer: तबादला एक्सप्रेस… TI, SI और ASI समेत 69 अधिकारी-कर्मचारी हुए इधर से उधर, देखें List

CG Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। एसपी रवि कुमार कुर्रे के आदेश पर 2 निरीक्षक, 4 एसआई, 4 एएसआई सहित 69 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है।

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

CG Police Transfer (photo source- Patrika)

CG Police Transfer (photo source- Patrika)

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पुलिस महकमे में व्यापक स्तर पर तबादलों की कवायद की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं।

CG Police Transfer: 69 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना

जारी आदेश के तहत 2 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक सहित कुल 69 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली प्रभारी विपिन लकड़ा को जिला विशेष शाखा में पदस्थ किया गया है। वहीं पटना थाना प्रभारी राजेश तिवारी को सिटी कोतवाली की कमान सौंपी गई है। साइबर सेल प्रभारी को हत थाना प्रभारी बनाया गया है। चरचा थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय को पटना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एसआई आनंद सोनी को चरचा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।

तबादला आदेश के दायरे में लिया गया…

CG Police Transfer: इसके अलावा रामगढ़ चौकी प्रभारी को बैकुंठपुर थाना भेजा गया है। एएसआई धनश्याम यादव को चरचा, जगनारायण साहू को रामगढ़ चौकी प्रभारी, लक्ष्मीचंद कश्यप को चौकी पोड़ीबचरा तथा गुरु प्रसाद यादव को बैकुंठपुर थाना में पदस्थ किया गया है। साथ ही तीन प्रधान आरक्षक सहित 59 आरक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। बताया जा रहा है कि जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक की पदस्थापना थी, उन्हें इस तबादला आदेश के दायरे में लिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 01:18 pm

Published on:

10 Feb 2026 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / CG Police Transfer: तबादला एक्सप्रेस… TI, SI और ASI समेत 69 अधिकारी-कर्मचारी हुए इधर से उधर, देखें List

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार का कहर: सामूहिक विवाह में जा रही बस हादसे का शिकार, 13 घायल… उधर मैनपाट में कार दुर्घटना से 8 जख्मी

Road-accident
कोरीया

Rice mill black listed: गोयल राइस मिल में मिला था बिहार का 32 टन चावल, मिल 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड

Rice mill black listed
कोरीया

Goods Train Accident: मनेंद्रगढ़ में बड़ा रेल हादसा! मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे, मची खलबली, देखें Video

मालगाड़ी के दो डिब्बा रेल ट्रेक में पलटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरीया

Fined Tobacco Shops: स्कूल के बाहर गुटखा-सिगरेट बेचना पड़ा भारी, 13 दुकानों पर लगा सीधा जुर्माना

तंबाकू बिक्री पर सख्ती (photo source- Patrika)
कोरीया

Such a fraud: रिटायर्ड कॉलरीकर्मी ने पत्नी को धोखा देने रची गजब की साजिश, दूसरी पत्नी के साथ भेजा गया जेल

Such a fraud
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.