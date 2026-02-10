CG Police Transfer: तबादला एक्सप्रेस… TI, SI और ASI समेत 69 अधिकारी-कर्मचारी हुए इधर से उधर, देखें List

जारी आदेश के तहत 2 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक सहित कुल 69 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली प्रभारी विपिन लकड़ा को जिला विशेष शाखा में पदस्थ किया गया है। वहीं पटना थाना प्रभारी राजेश तिवारी को सिटी कोतवाली की कमान सौंपी गई है। साइबर सेल प्रभारी को हत थाना प्रभारी बनाया गया है। चरचा थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय को पटना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एसआई आनंद सोनी को चरचा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।