बिलासपुर

Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश

Transfer News: मुंगेली एसपी भोजराम पटेल ने 45 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत निरीक्षक प्रसाद सिन्हा को प्रभारी साइबर सेल मुंगेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Jan 09, 2026

Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश

Transfer News: पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से मुंगेली एसपी भोजराम पटेल ने 45 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत निरीक्षक प्रसाद सिन्हा को प्रभारी साइबर सेल मुंगेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तबादला सूची में सात उप निरीक्षकों के साथ ही अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

एसपी द्वारा जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शीघ्र नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रशासनिक कदम जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Published on:

09 Jan 2026 08:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश

