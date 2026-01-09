Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश

Transfer News: पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से मुंगेली एसपी भोजराम पटेल ने 45 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत निरीक्षक प्रसाद सिन्हा को प्रभारी साइबर सेल मुंगेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तबादला सूची में सात उप निरीक्षकों के साथ ही अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।