PM Awas Yojana: आवास-मनरेगा में गड़बड़ी का आरोप, परिवार के नाम मास्टर रोल बनाकर निकाली राशि, पंच-ग्रामीण पहुंचे कलेक्टोरेट

शिकायत में कहा गया है कि रोजगार सहायक ने अपने परिवार के सदस्यों और परिचितों के नाम मास्टर रोल में दर्ज कर राशि का भुगतान दिखाया है। ग्रामीणों के अनुसार संतोषी बाई पति बल्देव के नाम स्वीकृत आवास (आईडी सीएच 114802692) की राशि में से 1827 रुपए प्रवीण कुमार वैष्णव के रोजगार कार्ड में डाले गए, जो रोजगार सहायक का भतीजा बताया जा रहा है। इसी तरह प्रांजल वैष्णव (पिता शत्रुघ्न), जो उनका पुत्र बताया जा रहा है, उसके नाम भी भुगतान दर्ज होने का आरोप है।