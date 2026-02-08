Crime News: पक्के घर का सपना टूटा… बैगा आवास के लिए आई 21.50 लाख की राशि का गबन, ठेकेदार गिरफ्तार

इसके बाद तत्कालीन सरपंच, सरपंच पति और सचिव के साथ बैंक जाकर पूरी राशि आहरित कर दोनों आरोपियों को सौंप दी गई। हैरत की बात यह है कि आज दिनांक तक एक भी बैगा परिवार का आवास निर्माण शुरू नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि पूरी राशि को तकनीकी सहायक और ठेकेदार ने छलपूर्वक अपने निजी उपयोग में ले लिया, जिससे 17 परिवारों को गंभीर आर्थिक और सामाजिक क्षति पहुंची।