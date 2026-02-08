CG News: 8.44 करोड़ के विकास कार्यों से पंडरिया के गांवों में बदलेगी आवागमन की तस्वीर, सड़क नेटवर्क होगा मजबूत

ग्रामीणों के लिए इन सड़कों का महत्व केवल आवागमन तक सीमित नहीं है। स्थानीय किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में आसानी होगी, स्कूली बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलेगी और आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना भी सुगम होगा। लंबे समय से इन इलाकों में कच्ची सड़कों के कारण बरसात के दिनों में संपर्क कट जाने की समस्या रही है जिसे अब काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष नंदिनी साहू, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट और राजेश्वरी धृतलहरे, जनपद सदस्य सुमन चंद्रवंशी, रानी चंद्रवंशी, रविशंकर चंद्रवंशी, पांडातराई मंडल अध्यक्ष प्रदीपपुरी गोस्वामी सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।