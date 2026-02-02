संदिग्ध कार रुकी तो खुल गया पूरा नेटवर्क… 15.48 किलो गांजा के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, जानें कैसे चलता था पूरा ड्रग रूट

Ganja Smuggler: कवर्धा जिले के चिल्फी की सड़क पर चल रही नियमित चेकिंग उस समय बड़ी सफलता में बदल गई, जब पुलिस ने सफेद टाटा जेस्ट कार से 15.480 किलोग्राम गांजा बरामद कर तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सिर्फ एक बरामदगी नहीं, बल्कि ओडिशा से उत्तर प्रदेश तक फैले एक सुनियोजित ड्रग नेटवर्क के पर्दाफाश की पहली कड़ी मानी जा रही है। जब्त गांजे की कीमत 7 लाख 75000 रुपए आंकी गई है, जबकि वाहन और मोबाइल समेत कुल 12 हजार 95 हजार रुपए की मशरुका बरामद हुई है।