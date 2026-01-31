Paddy Procurement: बड़ा हेराफेरी! धान खरीदी केंद्र से 70 लाख का धान गायब, प्रभारी पर FIR दर्ज

सरकारी धान की हेराफेरी (photo source- Patrika)
Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सरकार के धान खरीद सिस्टम पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। पेंड्रीखाला धान खरीद केंद्र में जांच के दौरान 2,272 क्विंटल धान की बड़ी कमी पाई गई। इस कमी की अनुमानित कीमत करीब ₹70 लाख आंकी गई है। इस घटना से प्रशासन और पुलिस में काफी दहशत फैल गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंड्रीकला धान खरीद केंद्र पर खरीदे गए धान के फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड मैचिंग के दौरान काफी अंतर पाया गया। जांच में कागजों पर दर्ज धान की मात्रा और असल में गोदाम में मौजूद धान की मात्रा में काफी अंतर पाया गया। शुरुआती जांच के बाद, खरीद इंचार्ज विवेक चंद्राकर को इस अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
प्रशासन ने खरीद इंचार्ज विवेक चंद्राकर के खिलाफ कुंडा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। आरोपी पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें भरोसा तोड़ना और जालसाजी शामिल है। FIR दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है।
Paddy Procurement: पुलिस सुपरिटेंडेंट धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत पर पेंड्रीकला सोसायटी के इंचार्ज के खिलाफ फॉर्मल क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। यह सरकारी प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल से जुड़ा एक गंभीर आर्थिक अपराध है।
आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं, और संभावित जगहों पर रेड की जा रही है। कबीरधाम जिले में धान खरीद से जुड़ी पहले भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।
