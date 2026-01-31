Paddy Procurement: बड़ा हेराफेरी! धान खरीदी केंद्र से 70 लाख का धान गायब, प्रभारी पर FIR दर्ज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंड्रीकला धान खरीद केंद्र पर खरीदे गए धान के फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड मैचिंग के दौरान काफी अंतर पाया गया। जांच में कागजों पर दर्ज धान की मात्रा और असल में गोदाम में मौजूद धान की मात्रा में काफी अंतर पाया गया। शुरुआती जांच के बाद, खरीद इंचार्ज विवेक चंद्राकर को इस अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।