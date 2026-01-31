Sex Racket का खुलासा… दलाल समेत 3 युवतियां आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार, इलाके में मची खलबली

कवर्धा में देह व्यापार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Sex Racket: छत्तीसगढ़ में देह व्यापार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के चलते पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के कवर्धा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में संलिप्त एक दलाल सहित तीन युवतियों को हिरासत में लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, कवर्धा थाना अंतर्गत शहर से लगे घुघरी रोड स्थित अटल आवास क्षेत्र में देह व्यापार की गतिविधियों की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर कबीरधाम पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से एक दलाल और तीन युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया।
पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर आगे भी सख्त नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
कवर्धा
छत्तीसगढ़
