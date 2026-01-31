Sex Racket का खुलासा… दलाल समेत 3 युवतियां आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार, इलाके में मची खलबली

मिली जानकारी के अनुसार, कवर्धा थाना अंतर्गत शहर से लगे घुघरी रोड स्थित अटल आवास क्षेत्र में देह व्यापार की गतिविधियों की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर कबीरधाम पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से एक दलाल और तीन युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया।