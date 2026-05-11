Freezer Blast: रेस्टोरेंट में भीषण आगजनी से फ्रीजर ब्लास्ट, लाखों का हुआ नुकसान, मची अफरा-तफरी

जिस जगह यह रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आसपास कई दुकानें और प्रतिष्ठान संचालित होते हैं। जिस भवन में रेस्टोरेंट था वहां होटल भी संचालित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे। आग की लपटें बढऩे पर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी व्यक्ति पास जाकर आग बुझाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दुकान के बाहर तक धुआं और आग फैल गई थी। आग बढऩे पर होटल और आसपास की दुकानों तक भी खतरा मंडराने लगा था।