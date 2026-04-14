होटल, रेस्टोरेंट में परोसा जा रहा “एनालॉग पनीर”, मछली के कार्टून में पैक, न एक्सपायरी, न तारीख

बीते महीने खाद्य विभाग की छापेमारी के बाद भी बाजार में यह गोरखधंधा जारी है। भाठागांव के केसरी बगीचा, हरिओम नगर स्थित केएलपी डेयरी एंड प्रोडक्ट्स में रविवार को खाद्य विभाग की दूसरी बार छापेमारी कार्रवाई हुई,वहीं उरला के एसजे डेयरी में गंभीर खामी पाई गई। पड़ताल में यह जानकारी सामने आई कि सस्ते पॉम ऑयल, दूध पॉवडर, स्टार्च और फैट मिलाकर यह पनीर तैयार किया जा रहा था, जो कि असली पनीर की तुलना में कम पोषण वाला होता है, फिर भी इसे बिना लेबल, बिना एक्सपायरी और बिना सामग्री की जानकारी के खुले में खपाया जा रहा था।