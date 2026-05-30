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Raipur Jungle Safari: महंगाई की मार से पर्यटकों की जेब ढीली, रायपुर सफारी में बढ़े एंट्री और बस शुल्क

Chhattisgarh Tourism: रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी में टिकट और बस सफारी शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के लागू होने से लोकल टूरिज्म पर असर पड़ रहा है और पर्यटकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

May 30, 2026

Raipur Jungle Safari

रायपुर सफारी में बढ़े एंट्री और बस शुल्क (photo source- Patrika)

Raipur Jungle Safari: रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी घूमना अब पर्यटकों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जंगल सफारी की एंट्री टिकट और बस सफारी शुल्क में बढ़ोतरी करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। नई दरों के बाद कई टिकट शुल्क लगभग दोगुने हो गए हैं। रायपुर जंगल सफारी टिकट दर बढ़ोतरी का असर अब बच्चों, वयस्कों और विदेशी पर्यटकों सभी पर दिखाई देगा। विभाग का कहना है कि सफारी संचालन और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

Raipur Jungle Safari: बच्चों और वयस्कों की एंट्री टिकट बढ़ी

नई दरों के मुताबिक 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री टिकट 25 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। वहीं 12 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों को अब 50 रुपए की जगह 100 रुपए देने होंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए भी शुल्क में बड़ा इजाफा किया गया है। पहले जहां विदेशी पर्यटकों को 200 रुपए चुकाने पड़ते थे, वहीं अब यह शुल्क बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। रायपुर जंगल सफारी टिकट दर बढ़ोतरी के बाद पर्यटकों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

बस सफारी शुल्क में भी भारी इजाफा

बस सफारी के शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण बस का शुल्क 100 रुपए, एसी बस का 150 रुपए और इलेक्ट्रिक बस का 175 रुपए तय किया गया है। वहीं 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साधारण बस के लिए 150 रुपए, एसी बस के लिए 200 रुपए और इलेक्ट्रिक बस के लिए 250 रुपए देने होंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए साधारण बस का शुल्क 750 रुपए, एसी बस का 1000 रुपए और इलेक्ट्रिक बस का 1250 रुपए तय किया गया है। विभाग ने नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं।

पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा असर

रायपुर जंगल सफारी टिकट दर बढ़ोतरी का सीधा असर अब परिवार के साथ घूमने आने वाले लोगों पर पड़ेगा। छुट्टियों और वीकेंड में बड़ी संख्या में पर्यटक नंदनवन जंगल सफारी पहुंचते हैं। ऐसे में टिकट और सफारी शुल्क बढ़ने से कुल खर्च पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। हालांकि विभाग का मानना है कि बेहतर सुविधाएं और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए शुल्क संशोधन जरूरी था। कई पर्यटक इस फैसले को महंगा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे जरूरी कदम मान रहे हैं।

Raipur Jungle Safari: वन विभाग ने जारी किया आदेश

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद नई टिकट दरें लागू कर दी गई हैं। अब सफारी बुकिंग और एंट्री के दौरान पर्यटकों को नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। रायपुर जंगल सफारी टिकट दर बढ़ोतरी के बाद पर्यटन क्षेत्र में भी इसकी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में जंगल सफारी में नई सुविधाएं जोड़ने और पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाने की तैयारी की जा सकती है।

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Published on:

30 May 2026 12:52 pm

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