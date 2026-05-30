Raipur Jungle Safari: महंगाई की मार से पर्यटकों की जेब ढीली, रायपुर सफारी में बढ़े एंट्री और बस शुल्क

बस सफारी के शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण बस का शुल्क 100 रुपए, एसी बस का 150 रुपए और इलेक्ट्रिक बस का 175 रुपए तय किया गया है। वहीं 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साधारण बस के लिए 150 रुपए, एसी बस के लिए 200 रुपए और इलेक्ट्रिक बस के लिए 250 रुपए देने होंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए साधारण बस का शुल्क 750 रुपए, एसी बस का 1000 रुपए और इलेक्ट्रिक बस का 1250 रुपए तय किया गया है। विभाग ने नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं।