Chhattisgarh Tourism: गर्मी बढ़ते ही चित्रकोट–तीरथगढ़ में घटा जलप्रवाह, पर्यटकों की संख्या में भी आई गिरावट

बस्तर का पर्यटन यहां की प्राकृतिक झरने, नदी, नाले और प्राकृतिक सौदर्य पर टिका है ऐसे में सूखे के चलते पर्यटन पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय गाइड, दुकानदार और छोटे व्यवसायियों का कहना है कि जलप्रपातों में पानी कम होने से सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है। यदि समय रहते जल संरक्षण और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो पर्यटन व वन्यजीवों के लिए स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।