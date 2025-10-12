बीजापुर में इतिहास रचा: पहली बार कोई कलेक्टर ने पार की इंद्रावती नदी, 5 किमी पैदल चलकर पहुंचे बेलनार, देखें Video

CG News: बीजापुर जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी कलेक्टर ने खुद दुर्गम पहाड़ियों और पगडंडियों को पार करते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुंच बनाई। शनिवार को कलेक्टर संबित मिश्रा ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ इंद्रावती नदी को पार कर करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया और भैरमगढ़ ब्लॉक के बेलनार व बंगोली गांव पहुंचे। यह वही क्षेत्र है, जो वर्षों तक सुरक्षा और विकास दोनों से कटे रहे हैं।