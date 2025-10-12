बीजापुर में इतिहास रचा: पहली बार कोई कलेक्टर ने पार की इंद्रावती नदी, 5 किमी पैदल चलकर पहुंचे बेलनार, देखें Video

CG News: बीजापुर जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी कलेक्टर ने खुद दुर्गम पहाड़ियों और पगडंडियों को पार करते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुंच बनाई। शनिवार को कलेक्टर संबित मिश्रा ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ इंद्रावती नदी को पार कर करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया और भैरमगढ़ ब्लॉक के बेलनार व बंगोली गांव पहुंचे। यह वही क्षेत्र है, जो वर्षों तक सुरक्षा और विकास दोनों से कटे रहे हैं।
कलेक्टर मिश्रा ने नव स्थापित सुरक्षा कैंप बेलनार का निरीक्षण किया, सुरक्षा बलों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों व विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों से भी सीधे संवाद करते हुए कहा -बेलनार में सुरक्षा कैंप की स्थापना नियद-नेल्लानार योजना के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब विकास हर गांव तक पहुंचेगा, और शासन की योजनाएं सुदूर अंचलों तक तेजी से पहुंचेंगी।
कलेक्टर ने बताया कि इंद्रावती नदी पर फुंडरी में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल बनने के बाद बीजापुर और नारायणपुर के बीच की दूरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। यह पुल न सिर्फ आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि 13 हजार से अधिक ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। इससे बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत बांगोली, चिंगेर, बेलनार, बैल, ताकिलोड़, मर्रामेटा, इतामपारा तथा नारायणपुर जिले के डुंगा, थुरथुली, रेखावाया, पिड़ियाकोट जैसे कुल 26 गांवों के लोगों के जीवन में नई रफ्तार आएगी।
निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी भवन तैयार होगा, जिससे बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।इस मौके पर सीईओ जनपद पंचायत, तहसीलदार, व अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
