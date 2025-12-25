CBI की बड़ी कार्रवाई! रिश्वत लेते SDI समेत पोस्ट ऑफिस के चार कर्मचारी गिरफ्तार, ताज होटल में 40 हजार नकद बरामद(photo-patrika)
CBI Raid Bijapur: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक विभाग से जुड़े चार कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार रात करीब 8.30 बजे बीजापुर नगर स्थित ताज होटल में की गई।
सीबीआई की टीम ने पूर्व नियोजित रणनीति के तहत छापेमारी करते हुए आरोपियों के पास से 40 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में यह रकम रिश्वत की राशि बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बरामद नकदी को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की गहन जांच जारी है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पोस्ट ऑफिस सब डिवीजन इंस्पेक्टर (SDI) शास्त्री कुमार पैंकरा के साथ ही मलोत शोभन, अंबेडकर सिंह और संतोष एंड्रिक शामिल हैं। सभी आरोपी डाक विभाग से जुड़े कर्मचारी बताए जा रहे हैं।
कार्रवाई के बाद सीबीआई की टीम चारों आरोपियों को अपने साथ लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के अनुसार रिश्वतखोरी के इस मामले में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
सीबीआई की इस कार्रवाई की जानकारी सामने आते ही डाक विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं, पूरे बीजापुर शहर में भी इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, जबकि अंदरूनी स्तर पर संभावित अन्य संलिप्तताओं की जांच को लेकर भी हलचल बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग