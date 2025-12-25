CBI की बड़ी कार्रवाई! रिश्वत लेते SDI समेत पोस्ट ऑफिस के चार कर्मचारी गिरफ्तार, ताज होटल में 40 हजार नकद बरामद

सीबीआई की इस कार्रवाई की जानकारी सामने आते ही डाक विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं, पूरे बीजापुर शहर में भी इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, जबकि अंदरूनी स्तर पर संभावित अन्य संलिप्तताओं की जांच को लेकर भी हलचल बनी हुई है।