CG News: बीजापुर जिले में 24×7 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू, टोल फ्री नंबर जारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीआर पुजारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे जान-माल की क्षति को रोका जा सके। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत जारी टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।