बीजापुर

Maoist surrender: नक्सल संगठन को बड़ा झटका! 8 महिला समेत 12 माओवादियों ने थामा शांति का रास्ता

Maoist surrender: नियद नेल्लानार योजना और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 54 लाख रुपये के इनामी, DVCM समेत 12 सशस्त्र माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है।

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 05, 2026

बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता (photo source- Patrika)

बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता (photo source- Patrika)

Maoist surrender: बीजापुर जिले में पुलिस को चल रहे एंटी-नक्सल ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य सरकार के बड़े "नियाद नेल्लानार" प्रोग्राम और असरदार रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से प्रभावित होकर, एक DVCM समेत 12 हथियारबंद माओवादियों ने हिंसा छोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में आठ महिला और चार पुरुष माओवादी शामिल हैं।

Maoist surrender: हथियार सौंपे, इनाम की बड़ी राशि थी घोषित

इन सरेंडर करने वाले माओवादियों पर कुल ₹5.4 मिलियन का इनाम घोषित किया गया था। सरेंडर के दौरान, उन्होंने पुलिस को एक AK-47 और दो SLR राइफलें भी सौंपीं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सभी माओवादी फायरिंग, IED धमाके, आगजनी और दूसरी गंभीर नक्सली घटनाओं में एक्टिव रूप से शामिल थे।

प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की सहायता

यह सरेंडर बस्तर रेंज के IG पी. सुंदरराज, CRPF के DIG देवेंद्र सिंह नेगी, बीजापुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉ. जितेंद्र यादव, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट उलांडन यॉर्क, DSP शरद जायसवाल और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट विनीत साहू समेत कई सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत, सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को 50,000 रुपये की कैश मदद दी गई।

2026 में अब तक 888 माओवादी कर चुके हैं सरेंडर

Maoist surrender: पुलिस के मुताबिक, 2026 में अब तक 888 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जबकि 1,163 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, अलग-अलग एनकाउंटर में 231 माओवादी मारे गए हैं। IG बस्तर पी. सुंदरराज ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं और पुनर्वास नीतियों से नक्सल प्रभावित इलाकों में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में माओवादी मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला कर रहे हैं।

Published on:

05 Feb 2026 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Maoist surrender: नक्सल संगठन को बड़ा झटका! 8 महिला समेत 12 माओवादियों ने थामा शांति का रास्ता

