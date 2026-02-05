Maoist surrender: नक्सल संगठन को बड़ा झटका! 8 महिला समेत 12 माओवादियों ने थामा शांति का रास्ता

Maoist surrender: पुलिस के मुताबिक, 2026 में अब तक 888 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जबकि 1,163 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, अलग-अलग एनकाउंटर में 231 माओवादी मारे गए हैं। IG बस्तर पी. सुंदरराज ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं और पुनर्वास नीतियों से नक्सल प्रभावित इलाकों में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में माओवादी मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला कर रहे हैं।