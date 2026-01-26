IED Blast: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल

IED Blast: बीजापुर जिले में कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर हुए कई आईईडी धमाकों में 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। बीते दिन सभी को बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया। सभी की हालत स्थिर है। बीजापुर पुलिस ने इसकी जानकारी दी।
मिली जानकारी के मुताबिक, ये घटना बीजापुर जिले में स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर हुई। जहां सिलसिलेवार विस्फोट हुए। जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह घटना नक्सलियों की एक नापाक कोशिश थी।
घटना के तुरंत बाद, घायल हुए सभी जवानों को बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए रायपुर ले जाया गया। पुलिस विभाग ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है।
