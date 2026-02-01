12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

बीजापुर

Highway Bomb Recovery: स्टेट हाईवे 63 से 30 किलो का IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट, देखें VIDEO

Highway Bomb Recovery: सुरक्षा बलों ने अवापल्ली-मुरडोंडा मार्ग पर सड़क के नीचे छिपाया गया 30 किलो का शक्तिशाली IED बरामद कर कंट्रोल्ड ब्लास्ट से निष्क्रिय किया।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 12, 2026

30 किलो का IED बरामद (photo source- Patrika)

30 किलो का IED बरामद (photo source- Patrika)

Highway Bomb Recovery: बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने सतर्कता के ज़रिए नक्सलियों की एक बड़ी साज़िश को नाकाम कर दिया। स्टेट हाईवे 63 पर अवापल्ली और मुरडोंडा के बीच सड़क के नीचे छिपाए गए बम से लगभग 30 kg वज़न का एक शक्तिशाली IED बरामद किया गया। इसके बाद बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड ने एक कंट्रोल्ड धमाके से उसे डिफ्यूज़ कर दिया। इस कार्रवाई से जान-माल का बड़ा नुकसान टल गया।

Highway Bomb Recovery: सर्चिंग अभियान के दौरान मिला सुराग

पुलिस के मुताबिक, CRPF और दूसरे सिक्योरिटी फोर्स रूटीन एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। इसी दौरान, जवानों को सड़क के नीचे पानी से भरा एक ड्रम दबा हुआ दिखा। इलाके को तुरंत घेर लिया गया और सुरक्षित कर लिया गया, और बम स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। जांच में पता चला कि ड्रम एक IED था जिसे अंदर बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटीरियल रखकर बनाया गया था।

मुख्य संपर्क मार्ग को बनाया गया निशाना

आवापल्ली-मुर्दोन्डा मार्ग सुरक्षा बलों की आवाजाही और ग्रामीणों के लिए अहम सड़क है। लंबे समय बाद इस मार्ग को नक्सलियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। अधिकारियों का मानना है कि हाल के महीनों में चल रहे संयुक्त अभियानों से नक्सली संगठन को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते वे बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

Highway Bomb Recovery: संयुक्त अभियानों से बढ़ा दबाव

बीजापुर जिले में डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ की टीमों द्वारा लगातार सघन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों से नक्सली नेटवर्क कमजोर हुआ है। सुरक्षा बलों की बढ़ती सक्रियता से बौखलाए नक्सलियों ने आईईडी लगाकर हमले की योजना बनाई थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया।

इलाके में बढ़ाई गई सतर्कता

घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। सुरक्षा बल आस-पास के इलाकों में ज़्यादा चौकसी बरत रहे हैं। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध चीज़ या एक्टिविटी की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित होता है कि इलाके में तैनात सुरक्षा बलों की सतर्कता और रणनीतिक सतर्कता लगातार बड़ी नक्सली साज़िशों को नाकाम कर रही है।

Updated on:

12 Feb 2026 07:47 pm

Published on:

12 Feb 2026 07:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Highway Bomb Recovery: स्टेट हाईवे 63 से 30 किलो का IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट, देखें VIDEO

