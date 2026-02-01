Highway Bomb Recovery: स्टेट हाईवे 63 से 30 किलो का IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट, देखें VIDEO

घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। सुरक्षा बल आस-पास के इलाकों में ज़्यादा चौकसी बरत रहे हैं। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध चीज़ या एक्टिविटी की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित होता है कि इलाके में तैनात सुरक्षा बलों की सतर्कता और रणनीतिक सतर्कता लगातार बड़ी नक्सली साज़िशों को नाकाम कर रही है।