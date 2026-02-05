5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

Naxal Encounter: लाल आतंक को करारा जवाब, बीजापुर मुठभेड़ में खूंखार नक्सली उधम सिंह ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Bijapur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक खूंखार माओवादी मारा गया है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है,

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 05, 2026

लाल आतंक पर एक और बड़ा प्रहार (photo source- Patrika)

लाल आतंक पर एक और बड़ा प्रहार (photo source- Patrika)

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। पेड्डागलूर इलाके में चल रहे नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, जबकि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है।

Naxal Encounter: पेद्दागेलूर में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

सूत्रों के मुताबिक, नक्सलियों ने सर्च टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की जवाबी फायरिंग में एक नक्सली मारा गया। एनकाउंटर के बाद, सुरक्षा बलों ने मौके से नक्सली का शव बरामद किया। मौके से एक AK-47 राइफल और दूसरा नक्सली सामान भी जब्त किया गया। सुरक्षा एजेंसियां ​​आस-पास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि किसी और नक्सली की मौजूदगी को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।

20 से ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर की तैयारी

इस बीच, बीजापुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि आज 20 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये नक्सली दोपहर 12 बजे के आस-पास AP ऑफिस के सामने सरेंडर करेंगे। अगर यह सरेंडर होता है, तो इसे नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि इस एनकाउंटर में लंबे समय से एक्टिव नक्सली कमांडर और टॉप लीडर उधम सिंह के मारे जाने की संभावना है। हालांकि, इस बारे में अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है। पुलिस हेडक्वार्टर के सीनियर अधिकारी पूरे ऑपरेशन पर करीब से नज़र रखे हुए हैं।

रमन्ना का स्मारक भी किया गया ध्वस्त

Naxal Encounter: सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ अपने कैंपेन के तहत एक और बड़ी सिंबॉलिक कार्रवाई की। सुकमा जिले की गोगुंडा पहाड़ियों पर, सैनिकों ने कुख्यात नक्सली कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य, रमन्ना को समर्पित लगभग 20 फुट ऊंचे मेमोरियल को गिरा दिया।

4th बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट, विदेखो किया ने बताया कि गोगुंडा इलाका लंबे समय से नक्सलियों के असर में था और सिक्योरिटी फोर्स के लिए इसे मुश्किल इलाका माना जाता था। हालांकि, 74th बटालियन ने 20 नवंबर, 2025 को वहां एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस बनाया। उन्होंने कहा कि इलाके में अब बिजली और पानी की सप्लाई को बेहतर किया जा रहा है। एक स्कूल बिल्डिंग और हेलीपैड भी लगभग पूरा हो गया है। रमन्ना के मेमोरियल को गिराना इलाके में हमेशा के लिए शांति और विकास की दिशा में एक अहम कदम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 02:15 pm

Published on:

05 Feb 2026 02:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Naxal Encounter: लाल आतंक को करारा जवाब, बीजापुर मुठभेड़ में खूंखार नक्सली उधम सिंह ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxalite Killed: कोर नक्सली इलाके बीजापुर में एनकाउंटर, 2 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में IED बरामद

बीजापुर में दो नक्सली ढेर (photo source- Patrika)
बीजापुर

IED Blast: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल

IED Blast: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल
बीजापुर

Naxalite Attack: बीजापुर-तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों का IED अटैक, सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 जवान घायल, देखें Video

कर्रेगुट्टा हिल्स में बड़ा सर्चिंग अभियान (photo source- Patrika)
बीजापुर

Breaking News: प्रेशर IED की चपेट में आने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, जोरदार धमाका… इलाके में दहशत का माहौल

नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट (फोटो सोर्स- X हैंडल)
बीजापुर

खतरनाक नक्सली पापाराव की तलाश में फोर्स

खतरनाक नक्सली पापाराव की तलाश तेज (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.