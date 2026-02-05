Naxal Encounter: लाल आतंक को करारा जवाब, बीजापुर मुठभेड़ में खूंखार नक्सली उधम सिंह ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

4th बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट, विदेखो किया ने बताया कि गोगुंडा इलाका लंबे समय से नक्सलियों के असर में था और सिक्योरिटी फोर्स के लिए इसे मुश्किल इलाका माना जाता था। हालांकि, 74th बटालियन ने 20 नवंबर, 2025 को वहां एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस बनाया। उन्होंने कहा कि इलाके में अब बिजली और पानी की सप्लाई को बेहतर किया जा रहा है। एक स्कूल बिल्डिंग और हेलीपैड भी लगभग पूरा हो गया है। रमन्ना के मेमोरियल को गिराना इलाके में हमेशा के लिए शांति और विकास की दिशा में एक अहम कदम है।