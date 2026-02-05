Naxal Encounter: लाल आतंक को करारा जवाब, बीजापुर मुठभेड़ में खूंखार नक्सली उधम सिंह ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

लाल आतंक पर एक और बड़ा प्रहार (photo source- Patrika)
Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। पेड्डागलूर इलाके में चल रहे नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, जबकि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, नक्सलियों ने सर्च टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की जवाबी फायरिंग में एक नक्सली मारा गया। एनकाउंटर के बाद, सुरक्षा बलों ने मौके से नक्सली का शव बरामद किया। मौके से एक AK-47 राइफल और दूसरा नक्सली सामान भी जब्त किया गया। सुरक्षा एजेंसियां आस-पास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि किसी और नक्सली की मौजूदगी को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।
इस बीच, बीजापुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि आज 20 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये नक्सली दोपहर 12 बजे के आस-पास AP ऑफिस के सामने सरेंडर करेंगे। अगर यह सरेंडर होता है, तो इसे नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
सूत्रों का यह भी कहना है कि इस एनकाउंटर में लंबे समय से एक्टिव नक्सली कमांडर और टॉप लीडर उधम सिंह के मारे जाने की संभावना है। हालांकि, इस बारे में अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है। पुलिस हेडक्वार्टर के सीनियर अधिकारी पूरे ऑपरेशन पर करीब से नज़र रखे हुए हैं।
Naxal Encounter: सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ अपने कैंपेन के तहत एक और बड़ी सिंबॉलिक कार्रवाई की। सुकमा जिले की गोगुंडा पहाड़ियों पर, सैनिकों ने कुख्यात नक्सली कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य, रमन्ना को समर्पित लगभग 20 फुट ऊंचे मेमोरियल को गिरा दिया।
4th बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट, विदेखो किया ने बताया कि गोगुंडा इलाका लंबे समय से नक्सलियों के असर में था और सिक्योरिटी फोर्स के लिए इसे मुश्किल इलाका माना जाता था। हालांकि, 74th बटालियन ने 20 नवंबर, 2025 को वहां एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस बनाया। उन्होंने कहा कि इलाके में अब बिजली और पानी की सप्लाई को बेहतर किया जा रहा है। एक स्कूल बिल्डिंग और हेलीपैड भी लगभग पूरा हो गया है। रमन्ना के मेमोरियल को गिराना इलाके में हमेशा के लिए शांति और विकास की दिशा में एक अहम कदम है।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग