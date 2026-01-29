Naxalite Killed: कोर नक्सली इलाके बीजापुर में एनकाउंटर, 2 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में IED बरामद

बीजापुर के दक्षिणी इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद, सिक्योरिटी फोर्स की एक जॉइंट टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ सुबह करीब 7:00 बजे शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में एक ACM रैंक का नक्सली और पार्टी का एक सदस्य मारा गया। जवानों ने मौके से नक्सलियों के शवों के साथ पिस्टल, 303 राइफल और दूसरा नक्सली सामान बरामद किया।