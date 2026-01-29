29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

Naxalite Killed: कोर नक्सली इलाके बीजापुर में एनकाउंटर, 2 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में IED बरामद

Naxalite Killed: छत्तीसगढ़ के कोर नक्सली क्षेत्र बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन में दो नक्सली मारे गए, जबकि बड़ी मात्रा में IED बम बरामद कर मौके पर ही नष्ट किए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

बीजापुर में दो नक्सली ढेर (photo source- Patrika)

बीजापुर में दो नक्सली ढेर (photo source- Patrika)

Naxalite Killed: छत्तीसगढ़ के कोर नक्सली इलाके बीजापुर में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। खबर है कि इस ऑपरेशन में दो बड़े नक्सली मारे गए। इस बीच, अलर्ट जवानों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए बड़ी मात्रा में IED बरामद किए और उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया।

Naxalite Killed: नक्सलियों के शव बरामद

बीजापुर के दक्षिणी इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद, सिक्योरिटी फोर्स की एक जॉइंट टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ सुबह करीब 7:00 बजे शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में एक ACM रैंक का नक्सली और पार्टी का एक सदस्य मारा गया। जवानों ने मौके से नक्सलियों के शवों के साथ पिस्टल, 303 राइफल और दूसरा नक्सली सामान बरामद किया।

Naxalite Killed: नक्सली साजिश को कर दिया नाकाम

इलाके में रुक-रुक कर फायरिंग जारी है, और सिक्योरिटी फोर्स सर्च ऑपरेशन चला रही है। मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने एक और खतरनाक नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया। जब DRG बीजापुर, पुलिस स्टेशन इल्मिडी और छत्तीसगढ़ आर्म्ड कांस्टेबुलरी 9वीं बटालियन की टीम लंकापल्ली इलाके में सर्चिंग कर रही थी, तो बीच सड़क पर 20-30 kg वज़न के 02 IED बम बरामद हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 02:47 pm

Published on:

29 Jan 2026 02:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Naxalite Killed: कोर नक्सली इलाके बीजापुर में एनकाउंटर, 2 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में IED बरामद
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IED Blast: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल

IED Blast: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल
बीजापुर

Naxalite Attack: बीजापुर-तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों का IED अटैक, सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 जवान घायल, देखें Video

कर्रेगुट्टा हिल्स में बड़ा सर्चिंग अभियान (photo source- Patrika)
बीजापुर

Breaking News: प्रेशर IED की चपेट में आने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, जोरदार धमाका… इलाके में दहशत का माहौल

नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट (फोटो सोर्स- X हैंडल)
बीजापुर

खतरनाक नक्सली पापाराव की तलाश में फोर्स

खतरनाक नक्सली पापाराव की तलाश तेज (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: पूर्व सरपंच की गोली मारकर की हत्या, पूरे गांव में दहशत का माहौल

CG News: पूर्व सरपंच की गोली मारकर की हत्या, पूरे गांव में दहशत का माहौल
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.