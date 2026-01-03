Naxal Encounter: बीजापुर-सुकमा में नक्सलियों को करारा झटका, मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग जारी

मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर (photo source- Patrika)
Naxal Encounter: बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अलग-अलग मुठभेड़ों के दौरान कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें बीजापुर जिले से दो और सुकमा जिले से 12 नक्सली शामिल हैं।
सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाली जगहों से AK-47, INSAS और SLR राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इससे नक्सलियों की एक बड़ी साज़िश नाकाम हो गई है। बीजापुर और सुकमा ज़िलों के दक्षिणी इलाकों में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के तहत, DRG (डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड) की टीमों को दक्षिण बस्तर इलाके में भेजा गया।
बीजापुर जिले में सुबह करीब 5:00 बजे से DRG और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रही। सुकमा जिले में सुबह करीब 8:00 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रही।
Naxal Encounter: सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक एनकाउंटर वाली जगहों से 14 माओवादियों की लाशें बरामद की गई हैं। हालांकि, ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनकाउंटर की सही जगह, इसमें शामिल सुरक्षा बलों की संख्या और दूसरी सेंसिटिव जानकारी अभी रोक दी गई है ताकि तैनात सैनिकों की सुरक्षा पक्की हो सके।
बस्तर रेंज को लंबे समय से नक्सली गतिविधियों के लिए एक सेंसिटिव इलाका माना जाता रहा है। बीजापुर और सुकमा जिले माओवादी संगठनों के खास तौर पर एक्टिव गढ़ रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों पर हमले, सड़क बनाने में रुकावट और गांववालों को डराने-धमकाने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए, राज्य और केंद्र सरकारों के निर्देश पर इस इलाके में लगातार एंटी-नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
हाल के दिनों में, खुफिया एजेंसियों को बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर और दक्षिणी इलाकों में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) समेत कई सुरक्षा बलों की जॉइंट टीमों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था। इस दौरान, अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई।
इन एनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेज़ को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनमें बीजापुर ज़िले से दो और सुकमा ज़िले से 12 नक्सली शामिल हैं। इसके अलावा, एनकाउंटर वाली जगहों से एडवांस्ड हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया, जिससे माना जा रहा है कि नक्सलियों की एक बड़ी हिंसक साज़िश नाकाम हो गई है।
सिक्योरिटी कारणों और ऑपरेशन की सेंसिटिविटी के कारण, ऑपरेशन के बारे में डिटेल्ड जानकारी अभी शेयर नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन का मकसद इलाके में शांति बहाल करना, नक्सली नेटवर्क को कमज़ोर करना और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देना है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद डिटेल्ड जानकारी जारी की जाएगी।
