बीजापुर

Naxal Encounter: बीजापुर-सुकमा में नक्सलियों को करारा झटका, मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग जारी

Naxal Encounter: बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षाबलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीजापुर और सुकमा जिलों में हुई मुठभेड़ों के बाद कुल 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 03, 2026

मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर (photo source- Patrika)

मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर (photo source- Patrika)

Naxal Encounter: बस्तर रेंज में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अलग-अलग मुठभेड़ों के दौरान कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें बीजापुर जिले से दो और सुकमा जिले से 12 नक्सली शामिल हैं।

Naxal Encounter: मुठभेड़ में भारी हथियार बरामद

सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाली जगहों से AK-47, INSAS और SLR राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इससे नक्सलियों की एक बड़ी साज़िश नाकाम हो गई है। बीजापुर और सुकमा ज़िलों के दक्षिणी इलाकों में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के तहत, DRG (डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड) की टीमों को दक्षिण बस्तर इलाके में भेजा गया।

अलग-अलग समय पर हुई मुठभेड़

बीजापुर जिले में सुबह करीब 5:00 बजे से DRG और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रही। सुकमा जिले में सुबह करीब 8:00 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रही।

अभियान अभी जारी

Naxal Encounter: सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक एनकाउंटर वाली जगहों से 14 माओवादियों की लाशें बरामद की गई हैं। हालांकि, ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनकाउंटर की सही जगह, इसमें शामिल सुरक्षा बलों की संख्या और दूसरी सेंसिटिव जानकारी अभी रोक दी गई है ताकि तैनात सैनिकों की सुरक्षा पक्की हो सके।

बस्तर रेंज नक्सल विरोधी अभियान

बस्तर रेंज को लंबे समय से नक्सली गतिविधियों के लिए एक सेंसिटिव इलाका माना जाता रहा है। बीजापुर और सुकमा जिले माओवादी संगठनों के खास तौर पर एक्टिव गढ़ रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों पर हमले, सड़क बनाने में रुकावट और गांववालों को डराने-धमकाने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए, राज्य और केंद्र सरकारों के निर्देश पर इस इलाके में लगातार एंटी-नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

हाल के दिनों में, खुफिया एजेंसियों को बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर और दक्षिणी इलाकों में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) समेत कई सुरक्षा बलों की जॉइंट टीमों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था। इस दौरान, अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई।

नक्सलियों की बड़ी हिंसक साजिश नाकाम

इन एनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेज़ को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनमें बीजापुर ज़िले से दो और सुकमा ज़िले से 12 नक्सली शामिल हैं। इसके अलावा, एनकाउंटर वाली जगहों से एडवांस्ड हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया, जिससे माना जा रहा है कि नक्सलियों की एक बड़ी हिंसक साज़िश नाकाम हो गई है।

सिक्योरिटी कारणों और ऑपरेशन की सेंसिटिविटी के कारण, ऑपरेशन के बारे में डिटेल्ड जानकारी अभी शेयर नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन का मकसद इलाके में शांति बहाल करना, नक्सली नेटवर्क को कमज़ोर करना और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देना है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद डिटेल्ड जानकारी जारी की जाएगी।

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 12:33 pm

Published on:

03 Jan 2026 11:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / Naxal Encounter: बीजापुर-सुकमा में नक्सलियों को करारा झटका, मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग जारी

