Naxal Encounter: बीजापुर-सुकमा में नक्सलियों को करारा झटका, मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग जारी

सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाली जगहों से AK-47, INSAS और SLR राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इससे नक्सलियों की एक बड़ी साज़िश नाकाम हो गई है। बीजापुर और सुकमा ज़िलों के दक्षिणी इलाकों में हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के तहत, DRG (डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड) की टीमों को दक्षिण बस्तर इलाके में भेजा गया।