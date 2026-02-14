नक्सल विरोधी अभियान जारी… सुरक्षाबलों ने तोड़े 6 प्रतीक, सर्चिंग में IED और विस्फोटक सामग्री बरामद

6 नक्सली स्मारक ध्वस्त (photo source- Patrika)
Naxal Operation: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी क्रम में, सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले के मोदकपाल और उसूर पुलिस स्टेशन एरिया में दो बड़े ऑपरेशन किए। शनिवार को मोदकपाल पुलिस स्टेशन और CRPF की जॉइंट टीम ने छह माओवादी स्मारक ध्वस्त कर दिए। एक दिन पहले, ताड़पाला हिल्स एरिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटक बरामद किए गए थे।
पंगुड गांव में CRPF 62वीं बटालियन (नुकनपाल कैंप) और मोदकपाल पुलिस स्टेशन ने मिलकर गांववालों की समस्याएं सुनने के लिए एक मोबाइल पुलिस स्टेशन बनाया। साइबर अवेयरनेस कैंपेन के तहत लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, फेक कॉल, OTP फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताया गया। गांववालों ने "भारत माता की जय" के नारे लगाकर जवानों का हौसला बढ़ाया।
उसूर थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ 196वीं बटालियन और कोबरा 204 की टीम ने ताड़पाला हिल्स में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर जमीन में छिपाए गए डंप से प्लास्टिक और लोहे के ड्रमों में रखी विस्फोटक सामग्री, राशन और अन्य माओवादी सामान बरामद किया गया।
13 डेटोनेटर
11 किलो गन पाउडर
4 प्लास्टिक ड्रम
2 स्टील ड्रम
2 लोहे के ड्रम
Naxal Operation: माओवादी वर्दी, जूते, कैप, डोरी, यूएसबी केबल, सोलर प्लेट और साहित्य
इलाके में कब्ज़ा करने के दौरान, सैनिकों ने 13 प्रेशर-स्विच-बेस्ड IED (बीयर की बोतलों में फिट) और ज़मीन में दबी एक डायरेक्शनल IED बरामद की। टेकमेटला कुंजमपारा इलाके में बना एक माओवादी मेमोरियल भी गिरा दिया गया। सुरक्षा बलों का कहना है कि इलाके में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा।
