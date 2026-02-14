नक्सल विरोधी अभियान जारी… सुरक्षाबलों ने तोड़े 6 प्रतीक, सर्चिंग में IED और विस्फोटक सामग्री बरामद

Naxal Operation: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी क्रम में, सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले के मोदकपाल और उसूर पुलिस स्टेशन एरिया में दो बड़े ऑपरेशन किए। शनिवार को मोदकपाल पुलिस स्टेशन और CRPF की जॉइंट टीम ने छह माओवादी स्मारक ध्वस्त कर दिए। एक दिन पहले, ताड़पाला हिल्स एरिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटक बरामद किए गए थे।