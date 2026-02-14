14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

नक्सल विरोधी अभियान जारी… सुरक्षाबलों ने तोड़े 6 प्रतीक, सर्चिंग में IED और विस्फोटक सामग्री बरामद

Bijapur Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। मोदकपाल क्षेत्र में 6 माओवादी स्मारक ध्वस्त किए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 14, 2026

6 नक्सली स्मारक ध्वस्त (photo source- Patrika)

6 नक्सली स्मारक ध्वस्त (photo source- Patrika)

Naxal Operation: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी क्रम में, सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले के मोदकपाल और उसूर पुलिस स्टेशन एरिया में दो बड़े ऑपरेशन किए। शनिवार को मोदकपाल पुलिस स्टेशन और CRPF की जॉइंट टीम ने छह माओवादी स्मारक ध्वस्त कर दिए। एक दिन पहले, ताड़पाला हिल्स एरिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटक बरामद किए गए थे।

Naxal Operation: ग्रामीणों के बीच पहुंचा चलित थाना

पंगुड गांव में CRPF 62वीं बटालियन (नुकनपाल कैंप) और मोदकपाल पुलिस स्टेशन ने मिलकर गांववालों की समस्याएं सुनने के लिए एक मोबाइल पुलिस स्टेशन बनाया। साइबर अवेयरनेस कैंपेन के तहत लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, फेक कॉल, OTP फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताया गया। गांववालों ने "भारत माता की जय" के नारे लगाकर जवानों का हौसला बढ़ाया।

उसूर क्षेत्र में बड़ी बरामदगी

उसूर थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ 196वीं बटालियन और कोबरा 204 की टीम ने ताड़पाला हिल्स में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर जमीन में छिपाए गए डंप से प्लास्टिक और लोहे के ड्रमों में रखी विस्फोटक सामग्री, राशन और अन्य माओवादी सामान बरामद किया गया।

बरामद सामग्री में शामिल

13 डेटोनेटर

11 किलो गन पाउडर

4 प्लास्टिक ड्रम

2 स्टील ड्रम

2 लोहे के ड्रम

Naxal Operation: माओवादी वर्दी, जूते, कैप, डोरी, यूएसबी केबल, सोलर प्लेट और साहित्य

इलाके में कब्ज़ा करने के दौरान, सैनिकों ने 13 प्रेशर-स्विच-बेस्ड IED (बीयर की बोतलों में फिट) और ज़मीन में दबी एक डायरेक्शनल IED बरामद की। टेकमेटला कुंजमपारा इलाके में बना एक माओवादी मेमोरियल भी गिरा दिया गया। सुरक्षा बलों का कहना है कि इलाके में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 05:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / नक्सल विरोधी अभियान जारी… सुरक्षाबलों ने तोड़े 6 प्रतीक, सर्चिंग में IED और विस्फोटक सामग्री बरामद

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Highway Bomb Recovery: स्टेट हाईवे 63 से 30 किलो का IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट, देखें VIDEO

30 किलो का IED बरामद (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG Suspend News: पोटाकेबिन स्कूलों में राशन घोटाला, 4 प्रभारी अधीक्षकों पर गिरी गाज

पोटाकेबिन स्कूलों में राशन घोटाला (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: बीजापुर जिले में 24×7 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू, टोल फ्री नंबर जारी

CG News: बीजापुर जिले में 24×7 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू, टोल फ्री नंबर जारी
बीजापुर

सरेंडर का सिलसिला जारी… सुकमा के बाद बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार, 85 लाख का था इनाम

सुकमा के बाद बीजापुर में बड़ा सरेंडर (photo source- Patrika)
बीजापुर

Maoist surrender: नक्सल संगठन को बड़ा झटका! 8 महिला समेत 12 माओवादियों ने थामा शांति का रास्ता

बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.