7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

सरेंडर का सिलसिला जारी… सुकमा के बाद बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार, 85 लाख का था इनाम

Naxal News: बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 85 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 07, 2026

सुकमा के बाद बीजापुर में बड़ा सरेंडर (photo source- Patrika)

सुकमा के बाद बीजापुर में बड़ा सरेंडर (photo source- Patrika)

Naxal News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिन के दौरे पर हैं, वहीं बस्तर इलाके में माओवादियों के सरेंडर करने का सिलसिला तेज़ हो गया है। सुकमा में 21 नक्सलियों के सरेंडर के बाद, बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने अब हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इन सभी पर कुल मिलाकर लगभग 8.5 मिलियन रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

Naxal News: पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण

बीजापुर में सरेंडर करने वाले माओवादी कथित तौर पर सरकार की "नियाद नेल्लनार" स्कीम और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से प्रभावित हैं। इनमें एक DVCM लेवल का नक्सली भी शामिल है। 20 महिलाओं और 10 पुरुषों समेत 30 माओवादी लंबे समय से संगठन में एक्टिव हैं। पुलिस के मुताबिक, सरेंडर करने वाले ये माओवादी फायरिंग, IED ब्लास्ट, आगजनी और दूसरी गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के सामने किया सरेंडर

सभी माओवादियों ने सीआरपीएफ डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी, बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया।

हर नक्सली को दी गई प्रोत्साहन राशि

Naxal News: सरेंडर के बाद, सरकार की पॉलिसी के मुताबिक, सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को 50,000 रुपये की कैश मदद दी गई, ताकि वे समाज की मेनस्ट्रीम में लौट सकें और नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 2024 से अब तक 918 माओवादियों ने सरेंडर किया है। वहीं, 2025 से अब तक 1,163 माओवादियों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा, सिक्योरिटी फोर्स ने अलग-अलग एनकाउंटर में 231 माओवादियों को मार गिराया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 06:09 pm

Published on:

07 Feb 2026 06:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / सरेंडर का सिलसिला जारी… सुकमा के बाद बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार, 85 लाख का था इनाम

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Maoist surrender: नक्सल संगठन को बड़ा झटका! 8 महिला समेत 12 माओवादियों ने थामा शांति का रास्ता

बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता (photo source- Patrika)
बीजापुर

Naxal Encounter: लाल आतंक को करारा जवाब, बीजापुर मुठभेड़ में खूंखार नक्सली उधम सिंह ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

लाल आतंक पर एक और बड़ा प्रहार (photo source- Patrika)
बीजापुर

Naxalite Killed: कोर नक्सली इलाके बीजापुर में एनकाउंटर, 2 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में IED बरामद

बीजापुर में दो नक्सली ढेर (photo source- Patrika)
बीजापुर

IED Blast: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल

IED Blast: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल
बीजापुर

Naxalite Attack: बीजापुर-तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों का IED अटैक, सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 जवान घायल, देखें Video

कर्रेगुट्टा हिल्स में बड़ा सर्चिंग अभियान (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.