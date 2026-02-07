सरेंडर का सिलसिला जारी… सुकमा के बाद बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार, 85 लाख का था इनाम

Naxal News: सरेंडर के बाद, सरकार की पॉलिसी के मुताबिक, सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को 50,000 रुपये की कैश मदद दी गई, ताकि वे समाज की मेनस्ट्रीम में लौट सकें और नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 2024 से अब तक 918 माओवादियों ने सरेंडर किया है। वहीं, 2025 से अब तक 1,163 माओवादियों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा, सिक्योरिटी फोर्स ने अलग-अलग एनकाउंटर में 231 माओवादियों को मार गिराया है।