सरेंडर का सिलसिला जारी… सुकमा के बाद बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार, 85 लाख का था इनाम

सुकमा के बाद बीजापुर में बड़ा सरेंडर (photo source- Patrika)
Naxal News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिन के दौरे पर हैं, वहीं बस्तर इलाके में माओवादियों के सरेंडर करने का सिलसिला तेज़ हो गया है। सुकमा में 21 नक्सलियों के सरेंडर के बाद, बीजापुर जिले में 30 माओवादियों ने अब हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इन सभी पर कुल मिलाकर लगभग 8.5 मिलियन रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
बीजापुर में सरेंडर करने वाले माओवादी कथित तौर पर सरकार की "नियाद नेल्लनार" स्कीम और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से प्रभावित हैं। इनमें एक DVCM लेवल का नक्सली भी शामिल है। 20 महिलाओं और 10 पुरुषों समेत 30 माओवादी लंबे समय से संगठन में एक्टिव हैं। पुलिस के मुताबिक, सरेंडर करने वाले ये माओवादी फायरिंग, IED ब्लास्ट, आगजनी और दूसरी गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं।
सभी माओवादियों ने सीआरपीएफ डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी, बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया।
Naxal News: सरेंडर के बाद, सरकार की पॉलिसी के मुताबिक, सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को 50,000 रुपये की कैश मदद दी गई, ताकि वे समाज की मेनस्ट्रीम में लौट सकें और नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 2024 से अब तक 918 माओवादियों ने सरेंडर किया है। वहीं, 2025 से अब तक 1,163 माओवादियों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा, सिक्योरिटी फोर्स ने अलग-अलग एनकाउंटर में 231 माओवादियों को मार गिराया है।
