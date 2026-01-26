Naxalite Attack: बीजापुर-तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों का IED अटैक, सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 जवान घायल, देखें Video

कर्रेगुट्टा हिल्स में बड़ा सर्चिंग अभियान (photo source- Patrika)
Naxalite Attack: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर-दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच टकराव की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने से सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह इलाका लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है, जहां सुरक्षा बल लगातार दबाव बनाए हुए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्रेगुट्टा हिल्स में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक के बाद एक कई IED फटे। इन धमाकों में अब तक कुल 10 सैनिक घायल हुए हैं। घायलों में से नौ DRG के और एक कोबरा बटालियन का है। धमाकों से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सैनिकों ने सूझबूझ दिखाई और खुद को संभाले रखा।
घायल सैनिकों को बेहतर इलाज के लिए कल देर रात आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया। खबर है कि सभी सैनिक खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
कर्रेगुट्टा हिल्स को नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित और स्ट्रेटेजिक ठिकाना माना जाता है। सिक्योरिटी फोर्स को वहां नक्सली एक्टिविटीज़ के बारे में लंबे समय से पक्की जानकारी मिली है। इसलिए, इलाके में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
Naxalite Attack: गौरतलब है कि पिछले साल इसी इलाके में 21 दिनों तक देश का अब तक का सबसे बड़ा एंटी-नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था। IED ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। नक्सलियों की मौजूदगी और संभावित खतरे को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है।
