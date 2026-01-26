Naxalite Attack: बीजापुर-तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों का IED अटैक, सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 जवान घायल, देखें Video

Naxalite Attack: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर-दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच टकराव की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने से सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। यह इलाका लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है, जहां सुरक्षा बल लगातार दबाव बनाए हुए हैं।