Breaking News: प्रेशर IED की चपेट में आने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, जोरदार धमाका… इलाके में दहशत का माहौल

घटना के तुरंत बाद साथ मौजूद ग्रामीणों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में निर्दोष ग्रामीण के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।