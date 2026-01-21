21 जनवरी 2026,

बीजापुर

कुख्यात नक्सली पापाराव की तलाश तेज, एनकाउंटर में ढेर होने की खबर को पुलिस ने बताया फर्जी

Naxalite Papa Rao: बीजापुर–महाराष्ट्र बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में 4 महिलाओं समेत 6 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें DVCM दिलीप बेड़जा शामिल है। पापाराव की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है।

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

खतरनाक नक्सली पापाराव की तलाश तेज (photo source- Patrika)

खतरनाक नक्सली पापाराव की तलाश तेज (photo source- Patrika)

Naxalite Papa Rao: तेलंगाना BJP ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट "X" पर पोस्ट किया कि नक्सली पापा राव एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि, छत्तीसगढ़ पुलिस ने पापा राव की मौत के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। बस्तर में बीजापुर-महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में चार महिलाओं समेत छह नक्सली मारे गए। इनमें DVCM दिलीप बेड़जा भी शामिल थे।

Naxalite Papa Rao: पापाराव पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का इंचार्ज

सभी शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि, पुलिस ने पापाराव के मारे जाने का ज़िक्र नहीं किया है। दूसरे नक्सलियों की पहचान ACM और PM जैसे रैंक वाले के तौर पर हुई है। हालांकि, दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने पापाराव की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के रहने वाले पापाराव उर्फ़ मंगू (56) अभी DKSZCM के सदस्य हैं। वह वेस्ट बस्तर डिवीज़न कमेटी के इंचार्ज और साउथ सब-ज़ोनल ब्यूरो के सदस्य भी हैं। उनके पास AK-47 राइफ़ल है।

फाइटर पापाराव नक्सली बचा

Naxalite Papa Rao: वह बस्तर के जंगलों और पानी से वाकिफ है, और कई बार पुलिस की गोलियों से बच चुका है। अगर वह सरेंडर कर देता है या एनकाउंटर में मारा जाता है, तो नक्सलियों की वेस्ट बस्तर डिवीज़न कमेटी खत्म हो जाएगी। देवा के सरेंडर के बाद, पापाराव अकेला बचा हुआ नक्सली लड़ाका है। बाकी टॉप कैडर अब बूढ़े हो चुके हैं।

Updated on:

21 Jan 2026 10:09 am

Published on:

21 Jan 2026 10:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / कुख्यात नक्सली पापाराव की तलाश तेज, एनकाउंटर में ढेर होने की खबर को पुलिस ने बताया फर्जी

बीजापुर

छत्तीसगढ़

