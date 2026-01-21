कुख्यात नक्सली पापाराव की तलाश तेज, एनकाउंटर में ढेर होने की खबर को पुलिस ने बताया फर्जी

सभी शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि, पुलिस ने पापाराव के मारे जाने का ज़िक्र नहीं किया है। दूसरे नक्सलियों की पहचान ACM और PM जैसे रैंक वाले के तौर पर हुई है। हालांकि, दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने पापाराव की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के रहने वाले पापाराव उर्फ़ मंगू (56) अभी DKSZCM के सदस्य हैं। वह वेस्ट बस्तर डिवीज़न कमेटी के इंचार्ज और साउथ सब-ज़ोनल ब्यूरो के सदस्य भी हैं। उनके पास AK-47 राइफ़ल है।