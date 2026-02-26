Naxal Encounter: डेडलाइन से पहले नक्सलवाद पर बड़ी सफलता, बीजापुर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, कई हथियार बरामद

मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में दो वर्दीधारी माओवादी नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मौके से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री जब्त हुई, जिनमें एक एसएलआर, एक इंसास राइफल, एक 12 बोर राइफल, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ शामिल हैं। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की और बताया कि इलाके में सर्चिंग अभियान अभी जारी है। वहीं, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने कहा कि मुठभेड़ और बाद की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी।