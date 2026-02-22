22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 16 बीयर बॉटल IED समेत 17 विस्फोटक बरामद, बड़ा हादसा टला

CG Naxal News: बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों की साजिश को विफल कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 22, 2026

बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 16 बीयर बॉटल IED समेत 17 विस्फोटक बरामद, बड़ा हादसा टला(photo-patrika)

बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 16 बीयर बॉटल IED समेत 17 विस्फोटक बरामद, बड़ा हादसा टला(photo-patrika)

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों की साजिश को विफल कर दिया। थाना फरसेगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नीलमड़गु की ओर चलाए गए सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन अभियान के दौरान 17 आईईडी बरामद किए गए।

CG Naxal News: सर्चिंग अभियान में मिली बड़ी सफलता

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम इलाके में गश्त और एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान जवानों को संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले। तलाशी लेने पर 16 बीयर बॉटल आईईडी और एक 5 किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुआ। ये सभी विस्फोटक जमीन में प्लांट किए गए थे।

प्राथमिक आकलन के अनुसार, माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया।

बीडीडी टीम ने मौके पर किया निष्क्रिय

बरामद विस्फोटकों को बीडीडी (बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल) टीम ने डिमाइनिंग प्रक्रिया के तहत मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया।

प्लास्टिक ड्रम में छिपाई गई सामग्री बरामद

सर्चिंग के दौरान जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर रखी गई संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई। जब्त सामग्री में रस्सी, फ्लेक्सिबल वायर, मल्टीमीटर, आयरन सोल्डरिंग रॉड, वायर कटर, एम-सील, 1.5 वोल्ट AAA पेंसिल बैटरी, डीसी मोटर, माओवादी वर्दी, मैगजीन पाउच, दवाइयां, माओवादी साहित्य और पाम्फलेट शामिल हैं।

अभियान जारी, बढ़ाई गई सतर्कता

सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि माओवादी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Naxal News

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 08:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 16 बीयर बॉटल IED समेत 17 विस्फोटक बरामद, बड़ा हादसा टला

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सल विरोधी अभियान जारी… सुरक्षाबलों ने तोड़े 6 प्रतीक, सर्चिंग में IED और विस्फोटक सामग्री बरामद

6 नक्सली स्मारक ध्वस्त (photo source- Patrika)
बीजापुर

Highway Bomb Recovery: स्टेट हाईवे 63 से 30 किलो का IED बरामद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट, देखें VIDEO

30 किलो का IED बरामद (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG Suspend News: पोटाकेबिन स्कूलों में राशन घोटाला, 4 प्रभारी अधीक्षकों पर गिरी गाज

पोटाकेबिन स्कूलों में राशन घोटाला (photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: बीजापुर जिले में 24×7 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू, टोल फ्री नंबर जारी

CG News: बीजापुर जिले में 24×7 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू, टोल फ्री नंबर जारी
बीजापुर

सरेंडर का सिलसिला जारी… सुकमा के बाद बीजापुर में 30 नक्सलियों ने डाले हथियार, 85 लाख का था इनाम

सुकमा के बाद बीजापुर में बड़ा सरेंडर (photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.