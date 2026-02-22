बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 16 बीयर बॉटल IED समेत 17 विस्फोटक बरामद, बड़ा हादसा टला

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम इलाके में गश्त और एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान जवानों को संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले। तलाशी लेने पर 16 बीयर बॉटल आईईडी और एक 5 किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुआ। ये सभी विस्फोटक जमीन में प्लांट किए गए थे।