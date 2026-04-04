Naxal Free Bijapur: नक्सल नेटवर्क की टूटी कमर! 2 साल में 300 ऑपरेशन, 234 नक्सली ढेर, 1000+ ने किया सरेंडर

नक्सल प्रभाव कम होने के साथ ही अब बीजापुर में विकास कार्यों को गति मिली है। दूरस्थ गांवों तक सडक़, बिजली, पानी और संचार सुविधाएं पहुंच रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है और सरकारी योजनाएं अब अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ा है और वे तेजी से मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।