Chhattisgarh News: तेंदूपत्ता गोदाम में लगी भीषण आग 10 करोड़ का हरा सोना जलकर राख

जानकारी के मुताबिक पिछले दस दिनों से गांव-गांव से एकत्र किए गए तेंदूपत्तों को ईटपाल स्थित निजी गोदाम में भंडारित किया जा रहा था। आदिवासी और ग्रामीण तपती धूप में जंगलों से पत्ता तोडक़र फड़ों में जमा कर रहे थे, लेकिन करोड़ों की इस सामग्री की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था नहीं थी। यही लापरवाही आग को विकराल रूप देने की बड़ी वजह मानी जा रही है। सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे गोदाम से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया।