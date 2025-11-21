CG Naxal News: आशीष शर्मा की शहादत का बदला लेगी पुलिस टीम, बॉर्डर में 15 से 17 की संख्या में हैं नक्सली, हाई अलर्ट जारी

2016 बैच के उपनिरीक्षक आशीष को गैलेंट्री अवार्ड के चलते आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से निरीक्षक बनाया गया था। निरीक्षक बनने के बाद भी वह लगातार नक्सलियों से भिड़ने के लिए अमादा रहे। आशीष ने 2022 में हर्राटोला मुठभेड़ में 14 लाख इनामी हार्डकोर नक्सली एमसीएम रुपेश उर्फ हुंगा डोडी, 2023 में कादला के मुठभेड़ में 28 लाख इनामी हार्डकोर नक्सली एसीएम सुनीता एवं सरिता को मार गिराया। 2025 में ग्राम रौंदा के मुठभेड़ में 62 लाख इनामी हार्डकोर नक्सली कमांडर आशा, एसीएम रंजीता और सरिता लख्खे को मार गिराने में सफलता हासिल की थी।