CG Accident: नए साल से पहले हादसा, अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, युवती की मौके पर मौत

CG Accident: राजनांदगाव में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने से 23 साल के युवती की मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा युवक गंभीर रुप से घायल है। घटना मनगटा इलाके में हुई। सोमनी पुलिस मामले की जांच कर रही है।