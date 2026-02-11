CG Thagi News: बैंक लोन दिलाने का लालच, शातिर ने युवक से की 8 लाख से ज्यादा की ठगी, गिरफ्तार

CG Thagi News: राजनांदगांव जिले के गंडई पुलिस ने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिषेक गिरी (22 वर्ष) निवासी कैम्प 1 भिलाई ने प्रार्थी अश्वनी कुमार जांगडे (53 वर्ष) निवासी ग्राम ठढार थाना गंडई को केनरा बैंक दुर्ग से 36 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में कुल 8 लाख 26 हजार 570 रुपए की ठगी की।