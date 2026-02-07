CG News: फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी, खुलासे से मची खलबली, 8 के खिफाफ एफआईआर दर्ज

जानकारी के अनुसार, केसीजी जिले में वर्ष 2022 से आरोपी अजहर सिद्दीकी, फजेंद्र कुमार सिन्हा, टीकमचंद साहू और रजिया अहमद राज्य शिक्षा आयोग के फर्जी पत्र व नियुक्ति आदेश के सहारे जिले के अलग-अलग स्कूलों में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत थे। इन चारों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने खैरागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, एमएमएसी जिले में आरोपी डोलामण मटारी, शादाब उस्मान, आशुतोष कछवाहा और अमीन शेख मोहला-मानपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत थे। इन चारों के खिलाफ मोहला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।