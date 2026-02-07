7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी, खुलासे से मची खलबली, 8 के खिफाफ एफआईआर दर्ज

CG News: शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। केसीजी और एमएमएसी जिले के 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है..

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Feb 07, 2026

CG news, CG Education department

फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले 8 पर केस दर्ज ( प्रतीकात्मक फोटो)

CG News: केसीजी और एमएमएसी जिले के स्कूलों में राज्य शिक्षा आयोग के फर्जी पत्र व नियुक्ति आदेश के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे दोनों जिलों के चार-चार लोगों के खिलाफ खैरागढ़ और मोहला थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 120-बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

CG News: सहायक ग्रेड-3 के पद थे कार्यरत

जानकारी के अनुसार, केसीजी जिले में वर्ष 2022 से आरोपी अजहर सिद्दीकी, फजेंद्र कुमार सिन्हा, टीकमचंद साहू और रजिया अहमद राज्य शिक्षा आयोग के फर्जी पत्र व नियुक्ति आदेश के सहारे जिले के अलग-अलग स्कूलों में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत थे। इन चारों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने खैरागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, एमएमएसी जिले में आरोपी डोलामण मटारी, शादाब उस्मान, आशुतोष कछवाहा और अमीन शेख मोहला-मानपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत थे। इन चारों के खिलाफ मोहला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

शिक्षा आयोग से आदेश पत्र से खुलासा

अगस्त 2025 में दो जिलों में फैले फर्जी नियुक्ति नेटवर्क खुलासा हुआ था। इसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। जांच के दौरान डीईओ कार्यालय ने जब राज्य शिक्षा आयोग से आदेश पत्र की सत्यता की जानकारी ली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस क्रमांक के आदेश पर नियुक्तियां दिखाई गई थीं, वह क्रमांक आयोग के बैंक ऑफ बड़ौदा, विवेकानंद नगर शाखा को जारी पत्र का निकला। साथ ही आदेश पत्र पर अंकित आयोग के सचिव डॉ. ओपी मिश्रा के हस्ताक्षर भी उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 12:22 pm

Published on:

07 Feb 2026 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी, खुलासे से मची खलबली, 8 के खिफाफ एफआईआर दर्ज

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxal Encounter: डेडलाइन से पहले सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, एक जवान शहीद

मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर (Photo-IANS)
राजनंदगांव

CG Fraud News: मेडिसिन कंपनी में निवेश के नाम पर 12.50 लाख की ठगी, आरोपी ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

ठगी (प्रतीकात्मक फोटो )
राजनंदगांव

PM Kisan Yojana: फरवरी में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त, लेकिन हजारों किसानों को नहीं मिलेगा पैसा! जानिए वजह

फरवरी में आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त,(फोटो-पत्रिका)
राजनंदगांव

CG News: साय सरकार ने इस जिले के किसानों के खाते में डाले 1061 करोड़ रुपए, फटाफट चेक करें बैलेंस

Farmers
राजनंदगांव

खुशखबरी: दुर्ग-नागपुर रूट पर तीसरी लाइन का काम पूरा! बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड

New railway line news
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.