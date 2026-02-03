3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

खुशखबरी: दुर्ग-नागपुर रूट पर तीसरी लाइन का काम पूरा! बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड

New Railway Line: 31 जनवरी को तुमसर रोड स्टेशन यार्ड में तीसरी लाइन का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। इस उपलब्धि के साथ अब ट्रेनों की स्पीड जाएंगी…

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Feb 03, 2026

New railway line news

नागपुर-दुर्ग रेल खंड की क्षमता के साथ नेटवर्क में हुई बढ़ोतरी ( Photo - Patrika )

New Railway Line: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर-दुर्ग रेल खंड पर क्षमता विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 31 जनवरी को तुमसर रोड स्टेशन यार्ड में तीसरी लाइन का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। इस उपलब्धि से इस व्यस्त रेल खंड पर यात्री एवं मालगाडिय़ों के परिचालन में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह कार्य निर्माण विभाग नागपुर की ओर से निष्पादित किया गया। कमीशनिंग से पूर्व सभी इंजीनियरिंग, सिग्नलिंग एवं ओएचई से संबंधित कार्य रेलवे के निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा नियमों के अनुरूप पूर्ण कर विस्तृत परीक्षण किया गया।

इस दौरान सिग्नल इंटरलॉकिंग में आवश्यक संशोधन कर कुल 191/192 रूटों का परीक्षण किया गया, जो पूर्णत: सुरक्षित पाए गए। तीसरी लाइन के अंतर्गत ट्रैक बिछाने, ब्लास्टिंग, टैंपिंग एवं एलाइनमेंट से जुड़े कार्य संतोषजनक रूप से पूरे किए गए। सभी पॉइंट्स एवं रूटों के लिए सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का सफल परीक्षण किया गया। ओएचई कार्यों में इरेक्शन, वायरिंग, टेंशनिंग एवं ऊर्जीकरण को सुरक्षित ढंग से पूर्ण किया गया।

New Railway Line: दर्रेकसा-सालेकसा 10 किमी खंड में कार्य प्रगति पर

तीसरी लाइन के कमीशनिंग के साथ ही कलमना से दुर्ग के बीच तीसरी लाइन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। केवल दर्रेकसा-सालेकसा (लगभग 10 किमी) खंड में कार्य प्रगति पर है। गुड्स शेड की दोनों लाइनों को पूर्ण रेक समायोजित करने योग्य बनाया गया है। साथ ही शंटिंग नेक की लंबाई बढ़ाई गई है, जिससे एक बार में पूरे रेक की शंटिंग संभव हो सकेगी और माल लदान क्षमता में वृद्धि होगी।

इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में निर्माण विभाग की ओर से आरके सिंह, नीलेश कुमार, चंचल प्रियदर्शी, अंकित सिंह एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंडल स्तर पर डीके गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक, एसईसीआर नागपुर एवं राजेश चिखले, अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा कार्य की सतत निगरानी की गई।

गुड्स शेड सहित कुल 10 लाइन

सभी अनिवार्य सुरक्षा परीक्षणों के बाद 31 जनवरी को तीसरी लाइन को रेल संचालन के लिए खोल दिया गया। इससे यार्ड की हैंडलिंग क्षमता, परिचालन लचीलापन तथा ट्रेनों की समयपालन क्षमता में वृद्धि होगी। तुमसर रोड में प्री-एनआई कार्य 24 जनवरी से प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में यार्ड में गुड्स शेड लाइन सहित कुल 10 लाइनें हैं। इस दौरान 5 पॉइंट्स शिफ्ट किए गए तथा 4 नए पॉइंट्स बिछाए गए। मौजूदा बे-लाइन को 80 मीटर तक विस्तारित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 02:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / खुशखबरी: दुर्ग-नागपुर रूट पर तीसरी लाइन का काम पूरा! बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, मोतीपुर में हिंदू संगठन ने जमकर किया हंगामा, फिर… मौके पर पहुंची पुलिस

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की गूंज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Patwari Transfer: लंबे समय से जमे पटवारियों के तबादले, प्रशासनिक सख्ती से मचा हड़कंप

पटवारियों के तबादले (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर

यात्रियों की शिकायत पर RPF का एक्शन! जबरन पैसे वसूलने का आरोप, कोच से पकड़े गए चार किन्नर(photo-AI)
राजनंदगांव

2000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों का मतांतरण

20 वर्षों से सक्रिय नेटवर्क, 2000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों का मतांतरण, केरल कनेक्शन ने खोले कई राज(photo-patrika)
राजनंदगांव

Big Incident: फर्नीचर डिलीवरी के दौरान बड़ा हादसा! छज्जा गिरने से मजदूर की मौत, 3 अन्य गंभीर

राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.