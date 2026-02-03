खुशखबरी: दुर्ग-नागपुर रूट पर तीसरी लाइन का काम पूरा! बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड

New Railway Line: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर-दुर्ग रेल खंड पर क्षमता विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 31 जनवरी को तुमसर रोड स्टेशन यार्ड में तीसरी लाइन का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। इस उपलब्धि से इस व्यस्त रेल खंड पर यात्री एवं मालगाडिय़ों के परिचालन में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह कार्य निर्माण विभाग नागपुर की ओर से निष्पादित किया गया। कमीशनिंग से पूर्व सभी इंजीनियरिंग, सिग्नलिंग एवं ओएचई से संबंधित कार्य रेलवे के निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा नियमों के अनुरूप पूर्ण कर विस्तृत परीक्षण किया गया।